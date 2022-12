Horacio Rodríguez Larreta sobre Vialidad: "Era impunidad o justicia, y se hizo justicia"

"Este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro", comenzó Larreta.

El jefe de gobierno porteño consideró que la sentencia "confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia".

ERA IMPUNIDAD O JUSTICIA. Y SE HIZO JUSTICIA pic.twitter.com/6Eseha3rY0 December 6, 2022

"Es un alivio saber que el fin de la impunidad en nuestro país es posible. Que podemos terminar con una cultura del poder que se adueña del esfuerzo ajeno porque entiende al Estado como propio", afirmó.

Y siguió: "El único camino hacia el desarrollo de nuestro país es a través de la división de poderes y del Estado de Derecho. Mientras haya justicia, los argentinos podemos confiar en que hay un futuro para construir".

"Romper la ley no debe ni puede ser gratis. La corrupción tiene consecuencias graves. Es una ruta en mal estado que causa accidentes, son trenes que no frenan, aviones que no despegan, hospitales que no se inauguran, escuelas que no dan clases y patrulleros que no llegan a tiempo", dijo Larreta.

6 años de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner. Ahora, los argentinos queremos que CFK y sus secuaces devuelvan la plata, que falta en las rutas, escuelas y hospitales.



No olvidar, la corrupción mata. #EsJusticia pic.twitter.com/vtGS4qnWVF — Graciela Ocaña (@gracielaocana) December 6, 2022

"Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos. No puede pasar nunca más. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia", cerró.

6 años de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia. December 6, 2022

La mesa nacional de Juntos por el Cambio difundió un comunicado. "Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública", dijeron.