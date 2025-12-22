El PRO tensiona su relación con Milei, le reclama fondos y lo lleva a la Justicia

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, donde evoluciona de manera favorable luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, según informó el nuevo parte médico difundido este lunes.

El comunicado señala que la exmandataria “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, permanece bajo tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal.

Asimismo, se indicó que no presenta fiebre ni complicaciones hasta el momento y que se sostiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento correspondiente.

Cristina Kirchner, de 72 años, fue operada el sábado mediante una intervención laparoscópica, técnica que ya había sido detallada en el primer parte médico, en el que se aclaraba que no se registraban complicaciones postoperatorias.

La internación se produjo luego de que médicos que la asistían en el barrio porteño de Constitución —donde cumple una condena de prisión domiciliaria tras el fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad— evaluaran su estado de salud y solicitaran autorización para su traslado al centro médico de Barrio Norte.

No es la primera vez que la dirigente peronista debe someterse a una intervención quirúrgica. Durante su presidencia fue operada ante la sospecha de un carcinoma en las glándulas tiroideas, luego descartado, y más tarde por un edema subdural crónico.

Desde que se conoció la noticia, militantes y dirigentes kirchneristas se congregaron en las inmediaciones del sanatorio para acompañarla. Con banderas, afiches y consignas como “Cristina siempre con vos”, “Nunca caminarás sola” y “Fuerza Cristina”, se organizó una vigilia similar a las que acompañaron episodios anteriores de su salud.

El diputado nacional Máximo Kirchner agradeció las muestras de afecto a través de sus redes sociales: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”, escribió.

También se hicieron presentes dirigentes como Mayra Mendoza y Horacio Pietragalla. El operativo de seguridad incluye custodia policial permanente, con presencia de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad.

La elección de un sanatorio privado reavivó la polémica en redes sociales. Marcos Galperin cuestionó la decisión y Nicolás Márquez publicó mensajes de extrema agresividad, celebrando que la intervención no hubiera tenido un desenlace fatal, lo que generó fuertes repudios.

Mientras tanto, el parte médico indica que la evolución clínica de la expresidenta es estable y que continuará internada hasta completar el tratamiento indicado.