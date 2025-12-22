El gobierno de la Ciudad anunció una nueva línea de créditos blandos destinada a facilitar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0 km por parte de taxistas, remiseros y repartidores que utilizan motos.

La iniciativa que se realiza a través del Banco Ciudad forma parte de una agenda integral de electromovilidad que busca modernizar el transporte urbano, reducir el impacto ambiental y bajar los costos operativos para quienes trabajan a diario en la calle.

“El lanzamiento de estos créditos especiales permite dar un paso concreto hacia una movilidad más sustentable. En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano: reduce el impacto ambiental, baja costos y, al ser silenciosa, mejora la vida en la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Además, remarcó que el programa apunta a construir una Ciudad “más moderna y competitiva”.

Lanzamos créditos especiales, a través del Banco Ciudad, para que los titulares de taxis, remises y motos de delivery puedan comprar vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0 km.



Los préstamos cuentan con un subsidio en la tasa de interés otorgado por el Gobierno porteño, lo que permite ofrecer las tasas más bajas del mercado para este tipo de financiamiento. En el caso de taxis y remises, se trata de créditos prendarios de hasta $28 millones, con un plazo máximo de 48 meses y una tasa fija del 20% nominal anual. La financiación puede cubrir hasta el 70% del valor del vehículo, con una relación cuota-ingreso estimada del 30%. Para el monto máximo, la cuota inicial ronda los $808 mil.

Para el segmento de motos eléctricas, se habilitó una línea de préstamos a sola firma por hasta $2.800.000, a 36 meses de plazo, con una tasa fija del 22,5% nominal anual. Esta opción está dirigida a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery y estén inscriptos en el registro del Gobierno de la Ciudad. En este caso, la cuota inicial para el monto máximo es de aproximadamente $101 mil.

Los créditos aplican a vehículos eléctricos y a híbridos enchufables, que permiten una mayor autonomía en modo totalmente eléctrico y una reducción significativa del uso de combustible, una ventaja clave para taxis y remises que realizan recorridos diarios intensivos.

La medida se suma a otras políticas de impulso a la movilidad sustentable, como la instalación de 400 puntos de carga en la vía pública, la exención permanente del pago de patente para vehículos eléctricos y el desarrollo de nuevas opciones de transporte público eléctrico. Los créditos estarán disponibles a través de la web del Banco Ciudad y requieren la presentación de factura proforma, licencias habilitantes y acreditación de ingresos según cada categoría.