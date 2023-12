Cristina en modo 'jefa' y la puja de poder entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner

En ninguna de las once fotos que compartió Cristina Kirchner se ve a Alberto Fernández. En siete está con Javier Milei. En casi todas ella camina delante y sólo en dos se los ve a la par. En una, sobre el margen, se ve a Victoria Villarruel y en varias la exVicepresidenta conversa animadamente con el nuevo Presidente de la Nación. Incluso hay una imagen donde ella apoya su mano sobre el antebrazo del nuevo mandatario. Ríen a carcajadas los dos aparentemente por el detalle de las figuras de los cinco mastines del libertario tallados en la empuñadura del bastón.

La misma foto tomaron desde el segundo piso de balcones varios fotógrafos de agencias. El plano ampliado muestra al expresidente parado detrás, mirando hacia un costado y ajeno a las bromas.

Hubo cuchicheos y risas entre Cristina Kirchner y Javier Milei: Fernández y Villarruel quedaron al margen

El rol secundario del expresidente

Alberto Fernández apenas fue invitado a ingresar al recinto donde se desarrolló la Asamblea Legislativa para entregar la banda y el nuevo bastón de mando.

Cristina sólo lo miró cuando Alberto Fernández se acercó a darle un beso en la mejilla, el trato fue tan frío como su cruce con Mauricio Macri cuatro años atrás cuando llegaba y no dejaba el poder. Después Fernández palmeó a Milei, dijo "chau, chau" y se retiró a esperar detrás del hemiciclo.

Luego de traspasar la presidencia de la Asamblea a su sucesora Villarruel, CFK atravesó Pasos Perdidos con su vestuario de seda rojo casi dejando una estela y con el expresidente un poco oculto entre la comitiva que caminaba detrás de ella. En el salón se oyeron bromas al respecto.

La misma imagen de Cristina Kirchner y Javier Milei más amplia y con Alberto Fernández detrás

La centralidad de Cristina Kirchner

Es evidente que Cristina Kirchner sigue teniendo centralidad, avisó que se instalará en el Instituto Patria y que no se retirará. Tal vez viaje al sur, para las Fiestas, pero no se instalará en El Calafate como en el verano de 2016. Prometió estar cerca y advirtió: "Me van a encontrar acá nomás". Sus cosas ya fueron mudadas al Instituto Patria donde pilotea el senador Oscar Parrilli. La cercanía con el Congreso, apenas 200 metros, facilita su operación.

Fernández, Alberto, sigue siendo el presidente del PJ. "¿Vos ves que alguien lo tome en cuenta?", le respondió a El Cronista un diputado nacional con voz de peso en el bloque de Unión por la Patria al ser consultado sobre las últimas declaraciones del ahora expresidente.

Entre otras cosas, Fernández indicó que "Axel Kicillof no representa a todos". Pero su cargo hoy es casi decorativo, ni siquiera administrativo, y el expresidente se irá a España a trabajar. Aparentemente la primera dama Fabiola Yáñez ya consiguió trabajo antes de que el exjefe de Estado cuente cuál será el suyo.

Los gobernadores del PJ en el nuevo mapa

Antes de la despedida Sergio Massa, Axel Kicillof y "Wado" de Pedro reunieron a todos los gobernadores

Los gobernadores, a los que podría intentar seducir, están más urgidos por el ajuste que anunció Javier Milei que por las internas partidarias. Lo admiten casi todos los funcionarios salientes.

Entre ellos, Axel Kicillof. El gobernador bonaerense estuvo también en la Asamblea y saludó con corrección al nuevo Presidente. El vínculo institucional no se rompió. Se lo vio intercambiar algunas palabras con Jorge Macri, jefe de gobierno porteño por el PRO.

En la interna del peronismo muchos miran con atención al gobernador y está en marcha una movilización para hoy lunes por la tarde. Tras jurar por su reelección Kicillof hablará en la Plaza San Martín. El acto será austero pero con estética peronista.

A su favor, además de la ratificación electoral, el gobernador puede contar que impuso su nuevo gabinete y que hasta volvió a elegir a Carlos Bianco como ministro. En cambio, el reparto de poder en la Cámara de Diputados -tanto en Provincia como en parte en Nación- lo hicieron Máximo Kirchner y Sergio Massa que este fin de semana se corrió de la escena.

Massa también acordó, de alguna manera, su supervivencia. Como excandidato a Presidente mantendrá unos días el bajo perfil aunque armará su búnker en la avenida del Libertador. Algunos referentes cercanos -no solo Marco Lavagna- seguirán en sus cargos mientras otros tendrán funciones junto a Kicillof. Su mujer, Malena Galmarini, será propuesta para el Grupo Provincia.

Todos, los más y menos combativos, coinciden: los próximos pasos dependerán de hasta dónde llegue la motosierra de Milei. No discuten el ajuste del Estado pero sí privatizaciones como la de la explotación de Vaca Muerta. "Lo importante es que mantengamos la unidad", advirtió el jefe del bloque Germán Martínez. Similar estrategia tienen, en el Senado, José Mayans y Juliana Di Tullio.

La exVicepresidenta aconsejó no plantear la disputa en términos de resistencia. "Hay que acompañar a la gente" dijo observando la legitimidad de Milei a quien en la plaza del Congreso se lo vivó hasta cuando anunció un brutal -y no gradual- ajuste que implicará, en sus palabras, más pobreza, estancamiento y desempleo.

Axel Kicillof retomó su agenda de gestión e inauguró el nuevo edificio del Archivo de la Memoria

También Kicillof intentó estas últimas semanas gestionar la unidad de los pocos gobernadores que quedan: Raúl Jalil de Catamarca; Gerardo Zamora de Santiago del Estero; Ricardo Quintela de La Rioja; Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gildo Insfrán de Formosa además de la chance de mantener los puentes con los provinciales que marcan cierta distancia como Gustavo Sáenz de Salta que en la cámara baja tendrá su propio bloque.

En el Senado, Mayans intenta liderar la pelea para validar con cargos la primera minoría que representa Unión por la Patria. Fue el más disruptivo este fin de semana ¿Le compite el tucumano Juan Manzur que acaba de asumir como suplente?