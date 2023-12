Los condicionantes de Kicillof para rearmar su gabinete y su plan para sobrevivir a Milei

El peronismo de la provincia de Buenos Aires prepara un acto para celebrar la reasunción de Axel Kicillof el próximo lunes 11 a las 17hs. Como sobreviviente más visible de Unión por la Patria el gobernador recibe pedidos para que asuma un liderazgo que él considera prematuro. El presidente saliente Alberto Fernández buscó estigmatizarlo. Dijo: "No nos representa a todos".

Post balotaje no había ánimo de festejo, admiten varios dirigentes del entorno del gobernador. Sin embargo la Mesa de Ensenada que nuclea a intendentes, agrupaciones y organizaciones sociales propuso una movilización para acompañar al gran ganador del principal distrito del país y mostrar que el kirchnerismo está vivo. Kicillof sólo hizo un pedido: que el evento sea más en "modo mateada" que un acto partidario que requiera logística o escenografía. Más a su austero estilo. Y en la línea de lo que propuso en campaña generando tensión con Máximo Kirchner: escuchar el mensaje de las urnas y cantar "una nueva canción" con la esencia de aquel que candidato que ganó en 2019 pueblo por pueblo, arriba de un cajón, y en el Clio de Carlos Bianco, su amigo.

El evento será en la Plaza San Martín de La Plata y simbólicamente representará el inicio de la resistencia peronista desde el mayor distrito del país. Prometen para los próximos tiempos más mateadas en plazas para mantener la cercanía del gobernador con la gente. Por ahora es prudente en sus mensajes hacia los futuros inquilinos de la Casa Rosada pero, como sindicalistas, funcionarios salientes y legisladores, se manifiesta en alerta. Fue además el promotor de la cumbre de gobernadores de UxP con Guillermo Francos y puente al acuerdo que sellaron en Economía con Sergio Massa.

Alerta para Milei: cómo se gestó el pacto de Massa y los gobernadores por la coparticipación - El Cronista

Kicillof y los intendentes arman un plan de contingencia para enfrentar el ajuste de Milei - El Cronista

Tuvo otro gesto en la semana: celebró el Día de la Construcción en Ensenada con los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Por supuesto defendió los recursos de Buenos Aires y el rol del Estado en la obra pública que se contradicen con el mensaje en Nación de Javier Milei.

Axel Kicillof junto al ministro Leonardo Nardini participaron de Día de la Construcción con CAMARCO

El rol de Massa y Máximo Kirchner

En la segunda vuelta Sergio Massa sólo ganó en Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa y por muy poco, en Chaco. En las generales del 22 de octubre UxP le ganó casi por el doble a sus adversarios. Ese domingo Kicillof fue reelecto gobernador y también se impuso la lista de diputados nacionales que encabezó Máximo Kirchner y la de senadores que lideró Eduardo "Wado" de Pedro. Según cómo se planten en los próximos tiempos son otros dos sobrevivientes que tendrán visibilidad.

De ninguno de ellos puede prescindir el gobernador. En su próximo gabinete tendrán representación Massa con el Frente Renovador y Máximo Kirchner con La Cámpora. Abundan las reuniones y conversaciones pero no confirmaciones al respecto. En eso aplica su modo zen y espera que el resto -Javier Milei en Nación y Jorge Macri en la Ciudad- terminen con su ola de anuncios para no licuarse en el caudal de información. Como no hay traspaso, tiene tiempo hasta después de su asunción.

Axel Kicillof inauguró un jardín de infantes junto a Alberto Sileoni y Mariano Cascallares

Los que se quedan, los que se van

El gobernador avisó que no habrá "movimientos bruscos". En principio mantendría a gran parte de su staff. Continúan Pablo López (Economía); Augusto Costa (Producción); Alberto Sileoni (Educación) y Nicolás Kreplak (Salud); más el jefe de asesores Bianco y en Comunicación Jésica Rey, el núcleo duro.

En cambio deberán dejar el equipo de Kicillof los intendentes electos, Julio Alak (La Plata) y Leornardi Nardini (Malvinas Argentinas). Una foto de esta semana dio una señal a los jefes comunales: compartió acto con Mariano Cascallares de Almirante Brown, su posible elegido para presidir la Cámara de Diputados. En la misma recorrida que incluyó la inauguración de un jardín de infantes y otras obras estuvo Gabriel Katopodis que desde este jueves 7 queda con pase libre y sin cargo.

Los nombres en danza son diversos, además de un posible desembarco de Katopodis que nadie confirma; el viceministro de Justicia de la Nación Juan Martín Mena -un hombre que reporta directo a Cristina Kirchner- suena como posible reemplazo de Alak en el ministerio de Justicia bonaerense. ¿Fernanda Raverta de Anses volverá a su gabinete? ¿Andrés Larroque que se volvió un puntal del equipo político seguirá como Ministro de Desarrollo o se mudará de oficina?

Quién se hace cargo de Seguridad

Seguridad es una incógnita. Sergio Berni resistió durante cuatro años. Fue inamovible a pesar de los hechos y dichos. Kicillof confía en él y nunca encontró alguien mejor para el puesto. Anunció que asumirá su banca en el Congreso, aunque no se descarta que pueda renunciar. Su reemplazante lo conversarán juntos el gobernador y Berni para un traspaso ordenado.

A Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte, Kicillof no sólo lo ve con buenos ojos sino que podría pedirle que siga en el cargo. Sin embargo la decisión final también la charla con Massa que tras su derrota necesita ordenar a su propia tropa del Frente Renovador.

Quién conducirá al peronismo como oposición a Milei: las chances de supervivencia de UP - El Cronista

"Todos los sectores estarán representados", indican fuentes platenses que no le temen al loteo y que consideran que si cuatro años atrás los intendentes temían a Kicillof o le desconfiaban ya validó su forma de conducción. Algunos ahora le piden más, que asuma la conducción también del movimiento político.

La semana próxima arranca el nuevo tiempo, y último en la gobernación, de Kicillof. Con intensidad de campaña: el lunes jura a las 17 y tras el Asamblea Legislativa cruzará a la plaza; el martes acompañará a Julio Alak en su vuelta a la intendencia de La Plata -un logro que se apunta para sí-; el miércoles tomará jura a los ministros; y el viernes celebrará el Día de la Policía en la Escuela Juan Vucetich. Para el 18 prepara otro evento que lo posiciona en gestión y con espíritu de supervivencia: lanzará la temporada verano del Operativo Sol. Una foto que le gusta al gobernador.