El gobierno británico cerró filas en defensa de la unión y rechazó el reclamo de independencia impulsado por líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales. El vocero del primer ministro, Andy Burnham, sostuvo que el Reino Unido funciona mejor cuando sus naciones trabajan juntas y comparten valores para resolver problemas comunes.

Desde Downing Street plantearon que el objetivo es mejorar las condiciones de vida en todas las regiones y avanzar en mayor seguridad económica, aunque sin abrir discusiones sobre cambios constitucionales ni futuros referendos de independencia. El gobierno central se mostró dispuesto a negociar mecanismos financieros con los primeros ministros de las administraciones locales.

Qué dijo el gobierno británico sobre la independencia

La postura oficial mantiene la línea de los sucesivos gobiernos británicos que rechazaron nuevos referendos sobre la independencia. El antecedente más importante es el de Escocia en 2014, cuando el 55% de los votantes se pronunció en contra de separarse del Reino Unido.

La respuesta de Londres llegó después de que los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaran un memorando para coordinar sus reclamos de autodeterminación. Los dirigentes sostuvieron que ninguna autoridad de Westminster debería impedir que cada nación decida su futuro.

Andy Burnham, ministro de Reino Unido. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN Fuente: EPA ANDY RAIN

El plan de Escocia, Gales e Irlanda del Norte

El acuerdo fue impulsado por el primer ministro escocés John Swinney, el líder galés Rhun ap Iorwerth y la primera ministra de Irlanda del Norte Michelle O’Neill. Los dirigentes plantearon trabajar por una economía más fuerte y justa, desarrollar recursos energéticos propios y acercar el futuro de sus naciones a la Unión Europea.

Al encuentro también se sumó Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda, quien calificó el acuerdo como histórico. Sin embargo, los participantes aclararon que existen diferencias sobre el futuro constitucional y que cada nación determinará su camino a su propio ritmo.

Qué puede pasar ahora con la independencia

El enfrentamiento abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro territorial del Reino Unido, aunque no implica una independencia inmediata ni la convocatoria automática a referendos. Los líderes nacionalistas buscan coordinar sus posiciones y defender el derecho a la autodeterminación, mientras Londres mantiene su rechazo a modificar el actual esquema constitucional.

La posición del gobierno británico, por ahora, es clara: mantener la unión y evitar nuevos debates constitucionales. El desafío será determinar si las demandas nacionalistas logran ganar suficiente respaldo político y social para volver a instalar la cuestión de la independencia en el centro de la agenda británica.