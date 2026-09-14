Para muchas personas, llegar a la edad de retiro sin los años de aportes necesarios representa un obstáculo crítico a la hora de iniciar los trámites jubilatorios. En este escenario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un Plan de Pago de Deuda Previsional destinado específicamente a trabajadores en actividad a los que les falta hasta una década para alcanzar la edad legal de jubilación.

Esta herramienta permite adelantarse al momento del retiro, facilitando la regularización escalonada de deudas previsionales y asegurando el cumplimiento de los 30 años de aportes obligatorios exigidos por el sistema argentino.

¿En qué consiste el plan y quiénes pueden acceder?

El programa está diseñado para que los contribuyentes comiencen a saldar faltantes de aportes de forma anticipada, adaptándose a sus posibilidades económicas. Los grupos habilitados para iniciar el trámite son:

Mujeres: de 50 a 59 años.

Varones: de 55 a 64 años.

Un dato fundamental para los interesados es que para acceder a esta medida no se realiza ningún tipo de evaluación socioeconómica, lo que agiliza el acceso a la moratoria o plan de regularización.

¿Qué períodos se pueden regularizar y cómo se pagan?

El plan contempla la posibilidad de completar periodos de aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive.

Ingresá a mi ANSES para chequear los aportes registrados y detectar con precisión qué baches previsionales necesitás cubrir. (Fuente: Archivo). ChatGPT

La cancelación de dichos períodos se efectiviza a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP), permitiendo que el titular seleccione cuántos y cuáles meses desea abonar de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria del momento.

Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite en ANSES?

El procedimiento se puede iniciar de manera virtual a través de canales oficiales o de forma presencial. Los pasos digitales son los siguientes:

Ingresar a mi ANSES con Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección Solicitud de Prestaciones > Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores. Seleccionar el período o los períodos específicos que se desean abonar. Generar el VEP para efectuar el pago correspondiente. Una vez liquidado, el sistema reflejará el período bajo el estado de “pago acreditado”.

Quienes prefieran la atención personalizada pueden optar por solicitar un turno previo para concurrir a una delegación de ANSES.

Es aconsejable verificar la situación en el Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM) de ARCA (Fuente: Archivo).

Consejos útiles antes de iniciar la gestión