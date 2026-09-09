Los empleadores de casas particulares deben realizar todos los meses una serie de pagos para mantener registrada a la persona que trabaja en el hogar. El importe cambia según la cantidad de horas trabajadas por semana y la situación de cada trabajador .

Para septiembre de 2026, están vigentes los valores correspondientes al período de agosto, cuyo pago obligatorio vence el 10 del corriente mes.

Cabe destacar que el monto informado no corresponde al sueldo de la trabajadora, sino al pago de aportes, contribuciones y ART que debe realizar el empleador. Para una persona mayor de 18 años, el importe depende de la cantidad de horas semanales.

Cuánto hay que pagar por una empleada doméstica en septiembre

Para una trabajadora activa mayor de 18 años, existen tres categorías según la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Los valores para el período con vencimiento en septiembre son:

Menos de 12 horas semanales: $10.352,01.

Desde 12 hasta menos de 16 horas: $16.279,36.

16 horas o más: $43.733.

Estos importes incluyen distintos conceptos vinculados a la registración laboral:

Cuota de ART.

Aportes para el seguro de salud.

Contribuciones al SIPA.

En el caso de una trabajadora que cumple 16 horas o más por semana, el total de $43.733 se divide en $25.694,55 de ART, $2.128,79 de aportes para el seguro de salud y $15.909,66 de contribuciones al SIPA .

Cómo se pagan los aportes de una empleada doméstica

En el caso de una trabajadora que cumple 16 horas o más por semana, el total de $43.733 se divide en $25.694,55 de ART, $2.128,79 de aportes para el seguro de salud y $15.909,66 de contribuciones al SIPA. (Fuente: Shutterstock)

Los pagos correspondientes a las casas particulares se realizan a mes vencido, es decir, se abona por lo trabajado durante el mes anterior. La excepción es la ART, que se paga a mes en curso.

Para septiembre de 2026, el pago obligatorio vence el jueves 10 de septiembre. ARCA establece esa fecha para todos los empleadores, independientemente de la terminación de su CUIT.

El empleador puede realizar el pago a través de diferentes alternativas, entre ellas:

VEP.

Homebanking.

Pago con QR.

Tarjeta de crédito.

Billeteras virtuales habilitadas.

Cajeros automáticos.

Pago manual mediante el formulario correspondiente.

Además, el sistema de Casas Particulares permite gestionar los pagos, generar recibos de sueldo y consultar las obligaciones correspondientes a cada trabajador.

Cómo poner en blanco a una empleada doméstica

Confirmado y Oficial | Las empleadas domésticas tendrán un aumento a partir de septiembre 2026: de cuánto será por mes y por hora (Imagen ilustrativa) Gemini.

Para registrar y gestionar la relación laboral, el empleador debe ingresar al Registro de Casas Particulares de ARCA con CUIL, CUIT o CDI y clave fiscal. Desde allí puede realizar los diferentes trámites relacionados con la trabajadora.

Una vez dentro del sistema, puede:

Consultar los pagos pendientes.

Generar el pago del período actual.

Cancelar períodos adeudados.

Generar los comprobantes correspondientes.

Emitir los recibos de sueldo.

Consultar la información de cada relación laboral.

Para el pago manual, el sistema permite descargar el formulario correspondiente. Si se elige el pago electrónico, se puede generar un VEP y abonarlo mediante los medios habilitados.

Después de realizar el pago, el empleador debe generar el recibo de sueldo y entregar la documentación correspondiente a la trabajadora.

Cuánto pagan quienes trabajan menos horas

Los valores también cambian cuando se trata de trabajadores de entre 16 y 18 años. Para el período con vencimiento en septiembre, los importes son:

Menos de 12 horas semanales: $9.622,11.

Desde 12 hasta menos de 16 horas: $14.819,88.

16 horas o más: $41.604,21.

En este caso, el cuadro establece que no hay aportes destinados al seguro de salud, mientras que sí se contemplan la cuota de ART y las contribuciones al SIPA.

Cuánto corresponde pagar por una trabajadora jubilada

El cuadro también contempla una categoría específica para trabajadores jubilados. Los importes son:

Menos de 12 horas semanales: $8.267,16.

Desde 12 hasta menos de 16 horas: $12.416,06.

16 horas o más: $18.038,45.

En estos casos no se incluyen aportes al seguro de salud, mientras que sí figuran los importes correspondientes a ART y contribuciones al SIPA.