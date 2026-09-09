Tener el documento de identidad vigente es un requisito fundamental para realizar distintas operaciones dentro del sistema financiero argentino.

Las entidades deben verificar la identidad de sus clientes y comprobar que la documentación presentada se encuentre en vigencia.

Por este motivo, quienes tengan un DNI vencido o desactualizado pueden encontrarse con dificultades al momento de realizar determinados trámites bancarios, cuando el banco necesita validar nuevamente su identidad o actualizar sus datos.

DNI vigente: qué exige el BCRA a los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece que las entidades financieras deben verificar la vigencia del documento de identidad utilizado por sus clientes.

Esto significa que una persona con documentación vencida puede recibir un pedido de actualización antes de completar determinadas operaciones.

Sin embargo, tener el DNI vencido no implica automáticamente el bloqueo de todas las cuentas bancarias ni la pérdida de un préstamo ya otorgado.

¿Se puede abrir una cuenta con el DNI vencido?

La apertura de una cuenta requiere que el banco pueda verificar correctamente la identidad del solicitante.

Si la documentación presentada no cumple con las condiciones exigidas, la entidad puede solicitar que sea actualizada.

Por eso, quienes tengan el DNI vencido podrían encontrar demoras o impedimentos para completar el trámite hasta presentar documentación válida.

Las condiciones pueden variar según la entidad y el tipo de operación.

¿Qué pasa con los préstamos?

La situación es diferente cuando se trata de un préstamo que ya fue otorgado. Tener que renovar el DNI no significa que el banco pueda dejar de pagar automáticamente un crédito aprobado.

En cambio, si una persona intenta solicitar un nuevo préstamo, la entidad deberá verificar su identidad y puede requerir documentación vigente antes de avanzar con la operación.

El otorgamiento del crédito también depende de otros factores, como la situación financiera y crediticia del solicitante.

Qué deben hacer quienes tienen el DNI vencido

Para evitar inconvenientes con bancos y otras entidades, quienes tengan el documento vencido deberían realizar el trámite de renovación y luego actualizar sus datos ante las instituciones financieras con las que operan.

Es importante recordar que la exigencia del BCRA apunta a la verificación de identidad y vigencia de la documentación, no a una prohibición general para todas las personas que tengan un DNI vencido.