El peso mexicano volvió a superar las 17 unidades por dólar este lunes, presionado por el fortalecimiento del dólar y las crecientes apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevará su tasa de interés en su decisión de esta semana, mientras las tensiones en Medio Oriente impulsaron la demanda por activos de refugio.

El tipo de cambio cotiza en MXN $17.1430 por dólar, nivel que representa una depreciación de 1.03% para el peso mexicano. Durante la jornada nocturna, la moneda registró un mínimo de 16.9613 y un máximo de 17.1712 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La depreciación del peso mexicano frente al dólar ocurre en un contexto de fortaleza de la divisa estadounidense, que avanza 0.49% y cotiza en 99.61 puntos, de acuerdo con el índice ponderado. A ello se suma una mayor aversión al riesgo, que ha incrementado la demanda por activos considerados refugio.

Peso mexicano enfrenta decisión de la Fed

Aunque los miembros de la FED han evitado pronunciarse abiertamente sobre el rumbo de la política monetaria, el mercado ha comenzado a descontar un posible incremento en la tasa de interés durante la reunión que concluye el 16 de septiembre.

De acuerdo con el CME FedWatch Tool, la probabilidad de un incremento de 25 puntos base en la tasa de interés de la Fed se ubica en 89.9%. El mercado también descuenta un incremento acumulado de 50 puntos base durante este año, equivalente a dos movimientos de 25 puntos base.

Un escenario de mayores tasas en EE.UU. podría dar respaldo al dólar en el corto plazo, al tiempo que representa un riesgo para el desempeño de las monedas de mercados emergentes, incluido el peso mexicano.

“Esto sugiere que, si bien el riesgo de un Fed hawkish la siguiente semana respaldaría al USD de corto plazo, su trayectoria hacia delante se mantendría en los rangos observados en meses recientes permitiendo al MXN conservar su buen desempeño relativo”, mencionaron analistas de Banorte en una nota.

Petróleo y Medio Oriente presionan al peso

El peso mexicano también enfrenta una mayor aversión al riesgo, que ha provocado movimientos en los portafolios de inversión hacia activos de refugio, en medio de las tensiones en Medio Oriente y las preocupaciones sobre posibles disrupciones en las cadenas globales de suministro energético.

Arabia Saudita informó esta mañana el cierre de un oleoducto en la región, luego de que Irán se adjudicó varios ataques contra infraestructura saudita, de acuerdo con un reporte de Monex.

El episodio presionó al alza los precios del petróleo, con avances de alrededor de 4% tanto para el Brent como para el WTI.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, expuso que las persistentes alzas en los precios de los energéticos representan un riesgo para la inflación global, en un momento en que diversos bancos centrales buscan mantener bajo control el nivel de los precios.

Tipo de cambio: ¿hasta dónde puede subir el dólar?

Los niveles observados en la jornada del lunes se mantienen dentro del escenario proyectado por analistas de Kapital Grupo Financiero, quienes identifican la zona de MXN $17.15 a 17.20 por dólar como una primera resistencia para el tipo de cambio.

“Se convierten ahora en zona de pivote decisional: sostener precios por encima de este rango confirmaría el impulso hacia la extensión técnica de 17.25-17.30”, señalaron en una nota a clientes.

El comportamiento del dólar frente al peso mexicano estará condicionado en los próximos días por la decisión de la Fed, la evolución de los precios del petróleo y el nivel de aversión al riesgo en los mercados financieros.

Pese a la volatilidad, analistas de Banorte mantienen una perspectiva favorable para la moneda mexicana y esperan que durante los siguientes meses el tipo de cambio peso-dólar se mantenga dentro de un rango de MXN $16.50 a 17.50 por dólar.