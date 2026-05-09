El Gobierno de la Ciudad de México abrió nuevos créditos de hasta 400 mil pesos para mejorar viviendas, dirigidos principalmente a familias de bajos ingresos, mujeres jefas de familia y personas en situación vulnerable. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que “una vivienda digna también significa una vida mejor para todas y todos”, al anunciar apoyos con pagos accesibles y tasa cero para miles de capitalinos. El Programa de Mejoramiento de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México permite financiar obras para ampliar, remodelar, rehabilitar o incluso construir espacios nuevos dentro de una vivienda ya existente. El objetivo es atender problemas de hacinamiento, deterioro o riesgo estructural. De acuerdo con el comunicado oficial, el programa “es un apoyo financiero a los procesos de autoadministración y mantenimiento que realizan las familias que no tienen otras fuentes de financiamiento y se encuentran en situación de pobreza”. El apoyo está dirigido a habitantes de la Ciudad de México mayores de 18 años que necesiten mejorar su vivienda y no tengan acceso a otros esquemas de financiamiento. El Gobierno capitalino explicó que el programa prioriza a familias con bajos ingresos y a mujeres jefas de familia. “En la Capital de la Transformación la vivienda es un derecho, no un privilegio”, afirmó Clara Brugada. Las personas interesadas deben iniciar el proceso mediante una solicitud y acudir al módulo de atención correspondiente según la alcaldía donde se ubique la vivienda. El comunicado detalla que los solicitantes deberán asistir primero a una plática informativa y posteriormente completar estudios técnicos, sociales, jurídicos y financieros antes de la autorización del crédito. El preregistro puede realizarse a través del portal oficial del Instituto de Vivienda de la CDMX: El Instituto de Vivienda de la CDMX habilitó módulos en distintas alcaldías para atender a los solicitantes. Entre ellas se encuentran Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón. Los créditos destacan porque tienen tasa cero y pagos accesibles, lo que facilita que familias de bajos ingresos puedan liquidarlos sin enfrentar intereses bancarios elevados. Según Clara Brugada, “este año miles de familias podrán mejorar sus hogares con pagos accesibles y apoyo real”. Además, subrayó que “tener una vivienda digna es un derecho. Por eso, apoyamos a quienes más lo necesitan”.