Cosméticos, tampones y pañales: el Gobierno libera la importación de productos de uso personal

Con el fin de agilizar el comercio y ampliar la competencia con los productos nacionales y del exterior que se comercializan en el mercado local, el Gobierno nacional dejará de intervenir en la importación directa de productos de uso personal como toallas femeninas, tampones, la "copa menstrual", pañales y enjuagues bucales.

A través de una Disposición que será publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dará cuenta que la importación y el uso posterior de dichos productos "quedan bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, quien asume los riesgos y consecuencias que pudieran derivarse de su adquisición y uso".

Bajo esta premisa la ANMAT informó que dejará de intervenir en los trámites de usuarios directos para la solicitud de importación para uso personal de productos cosméticos; productos domisanitarios de venta libre; productos de higiene oral de uso odontológico como pastas dentales y enjuagues bucales.

Asimismo quedará liberado el ingreso de productos higiénicos descartables de uso externo, entre ellos, pañales descartables para bebés y adultos, toallitas femeninas, protectores diarios y absorbentes de leche materna .

La desregulación abarca también productos higiénicos descartables de uso intravaginal, fundamentalmente tampones así como los colectores del flujo menstrual lo que incluye la "copa menstrual" .

"Esta medida se toma con el fin de promover la simplificación de procesos y la eficiencia en la gestión pública, a la vez que se considera oportuno implementar mecanismos de desregulación mediante la simplificación de trámites tendientes a optimizar recursos y agilizar procesos ofreciendo un balance razonable entre la libertad del usuario y la agilidad operativa", informó la ANMAT.

No obstante, entre las limitaciones de la disposición, aclaró que se encuentra prohibida la comercialización y el uso con fines de lucro de los productos que ingresan bajo estas modalidades.

Vía courier

La importación de particulares a través del sistema courier, es una de las herramientas de comercio internacional que más flexibilizó el Gobierno con el objetivo de facilitar el acceso a bienes del exterior.