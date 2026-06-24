En esta noticia Pago a bonistas y elecciones en la mira

El “Efecto MSCI” y una jornada adversa en los mercados globales golpearon con dureza este miércoles a la Bolsa. Los ADR de empresas argentinas cayeron hasta 7% en Wall Street y el Merval retrocedió 5,9% medido en dólares en la plaza local, perforando los u$s 2000.

La renta variable se llevó la peor parte, luego que la firma financiera no reclasificara a la Argentina, la mantuviera como mercado standalone y ni siquiera la incluyera en su revisión anual.

Los bancos lideraron las caídas. Supervielle retrocedió 7,6%, seguida por BBVA, que bajó 7,1%. Mercado Libre fue la excepción a la regla: subió 4,8 por ciento.

Según el analista financiero Pablo Das Neves, la caída estuvo vinculada con la decisión de MSCI: “Se había generado una expectativa con el tema de la clasificación del MSCI. Es lógica una caída después de la mala noticia, pero para el inversor por fundamentals nada ha cambiado”.

El viento de frente global también arrastró a la Argentina. El Nasdaq cayó 0,43% y el S&P 500 retrocedió 0,10%. “El contexto internacional no favoreció hoy una lectura más limpia de los activos argentinos, ya que los mercados globales operaron con un sesgo negativo. En ese marco, la decisión de MSCI no generó una reacción demasiado marcada ni en acciones ni en bonos. De hecho, la caída parece estar más vinculada al contexto externo y al tono de los mercados globales que a la propia decisión de MSCI”, consideró Juan Ignacio Alra, portfolio manager de one618.

Los bonos soberanos resistieron el embate global. El Global 2035 y el GD46 subieron 0,18% en el exterior. En la plaza local, el AL41 lideró a los títulos, con una ganancia de 0,8 por ciento.

El riesgo país, en tanto, trepó 1,2% y cerró en 438 puntos básicos.

Pago a bonistas y elecciones en la mira

Tras la decepción de MSCI, los inversores buscan nuevos drivers para los activos argentinos. A dos semanas del pago a bonistas del próximo 9 de julio, la clave pasa por cuánta reinversión habrá.

“El pago de cupones e intereses de Globales y Bonares podría generar una parte de reinversión hacia la deuda soberana hard dólar. Si el escenario macroeconómico y político se mantiene favorable, es razonable esperar que algunos inversores roten desde bonos más cortos hacia tramos medios y largos de la curva, buscando una mayor compresión de spreads y potencial de apreciación de capital”, agregó Alra.

Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027 aumenta la incertidumbre. “El contexto electoral probablemente introduzca una mayor volatilidad en los activos locales, a lo que se suma la incertidumbre vinculada al escenario internacional. En ese marco, la demanda por mayor duración podría no ser generalizada y una parte de los inversores podría optar por mantener posiciones más defensivas o concentradas en los tramos cortos de la curva”, concluyó el analista.

Para Das Neves, las acciones y los bonos argentinos están “baratos”. “Veo a Argentina muy barata, tanto en equity como en renta fija. Por sector, oil and gas sigue presentando ventajas sobre otros, como bancos. En cuanto a renta fija, Argentina tiene mejores fundamentals que otros paises de la región, por lo que las valuaciones deberían ser mayores”, considera.