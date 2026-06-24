Bosnia-Herz. se llevó los tres puntos tras vencer 3-1 a Catar, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebró en el estadio Seattle de Bosnia-Herz.. Los goles del triunfo fueron obra de Kerim Alajbegovic (28’ 1T), Ermin Mahmic (34’ 2T) y un autogol de Sultan Al Brake (33’ 1T). Para el equipo catarí, el único tanto fue anotado por Hassan Alhaydos (41’ 1T).

Ambos equipos tuvieron oportunidades claras, pero se encontraron con el palo en dos ocasiones, evitando que figuras como Edin Dzeko, de Bosnia-Herz., pudieran anotarse en el marcador.

La gran figura del partido fue Ivan Basic, quien tuvo un rendimiento excepcional, completando 57 pases correctos, recuperando 2 balones y disparando 4 veces al arco.

Kerim Alajbegovic también tuvo un papel destacado, ya que no solo marcó un gol, sino que además contribuyó con 28 pases precisos y 2 intentos a portería.

El director técnico de Bosnia-Herz., Sergej Barbarez, alineó a su equipo en un 4-4-2, con Nikola Vasilj en el arco; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic y Sead Kolasinac en defensa; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic y Kerim Alajbegovic en el mediocampo; y en la delantera a Ermedin Demirovic junto a Edin Dzeko.

En contraposición, Catar, bajo la dirección de Julen Lopetegui, optó por una estrategia 4-3-3, que incluyó a Mahmoud Abunada como arquero; Pedro Miguel, Issa Laye, Boualem Khoukhi y Sultan Al Brake en la defensa; Karim Boudiaf, Ahmed Fathy y Jassem Gaber en el centro del campo; con Edmilson Junior, Hassan Alhaydos y Akram Afif en ataque.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro fue Jesús Valenzuela Sáez.

Cambios en Bosnia-Herz.

45’ 2T - Entraron Amar Memic por Arjan Malic, Benjamin Tahirovic por Ivan Sunjic, y Abdulaziz Hatem por Jassem Gaber.

62’ 2T - Dennis Hadzikadunic ingresó en lugar de Nikola Katic.

63’ 2T - Ermin Mahmic reemplazó a Edin Dzeko.

81’ 2T - Dzenis Burnic fue substituido por Kerim Alajbegovic.

Amonestaciones en Bosnia-Herz.

36’ 2T - Ermin Mahmic (por quitarse la camiseta).

Cambios en Catar.

54’ 2T - Ahmed Alganehi entró por Hassan Alhaydos.

71’ 2T - Almoez Ali reemplazó a Karim Boudiaf.

78’ 2T - Ahmed Alaaeldin y Mohamed Manai ingresaron por Edmilson Junior y Ahmed Fathy, respectivamente.

Amonestaciones en Catar.