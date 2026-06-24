Lo que MSCI se llevó: acciones sufrieron la decisión que dejó a Argentina al fondo de la tabla

En esta noticia El menú ofrecido por Caputo

Lo más amplio posible. El menú que ofreció el ministro Luis Caputo para la próxima licitación del viernes tiene instrumentos para todos los gustos. Así, busca renovar vencimientos por $ 16,2 billones y continuar extendiendo duration.

La secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase, ofrecerá una letra a tasa fija, bonos CER a 2027 y 2028, títulos que ajustan por Tasa Tamar, duales a 2029 y dólar linked.

Además, licitará el remanente de Bonar 2028, con el que completaría su colocación.

Del total de vencimientos, aproximadamente $ 12,9 billones estarían en manos de privados. “En la antesala de la licitación, la curva CER mantuvo el sesgo ofrecido y continuó registrando una ampliación de rendimientos respecto de los niveles previos a la última subasta”, consignó PPI.

“En el tramo corto los bonos con vencimiento en 2026 rinden en promedio CER +0,1%, mientras que el segmento 2027 se ubica en torno a CER +4,3%. A partir de allí, la curva exhibe rendimientos que oscilan entre CER +6% y CER +8,6%. En contraste, los instrumentos a tasa fija con vencimiento hasta noviembre mostraron movimientos acotados, con TEMs estabilizadas en la zona de 1,8%-2%”, agregó la sociedad de bolsa.

El menú ofrecido por Caputo

Lecap al 13/11/26 (S13N6) - nuevo

Boncer al 29/10/27 (TZXO7) - nuevo

Boncer al 31/03/28 (TZXM8)

Boncer al 15/12/2028 (TZXD8) - nuevo

Instrumento a tasa TAMAR al 30/07/2027 (TML27) - nuevo

Bonos CER / TAMAR al 14/12/2029 (TXMD9)

Títulos Dólar Linked al 31/08/26 (D31G6)

Títulos Dólar Linked al 15/12/28 (TZVD8)

Bonos Hard Dólar al 31/10/28 (AO28)

“De esta manera, de llenarse el cupo de esta licitación, se completaría la emisión del AO28″, informó el Ministerio de Economía.