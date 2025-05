Importaciones: se eliminó una barrera más para el ingreso de alimentos vía courier

A través de la Disposición 3280/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó trámites anteriormente regulados e introdujo una normativa que simplifica la importación de alimentos para consumo personal.

La desregulación que implementó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) permite el ingreso de productos alimenticios adquiridos en el exterior, siempre que no tengan fines comerciales.

La medida que lleva la firma de la titular del organismo, Nélida Bisio, permite que cualquier persona pueda comprar alimentos en el extranjero y recibirlos en su domicilio a través del sistema courier.

"Con el fin de promover la simplificación de procesos y la eficiencia en la gestión pública, se considera oportuno implementar mecanismos de desregulación mediante la simplificación de trámites tendientes a optimizar recursos y agilizar procesos ofreciendo un balance razonable entre la libertad del usuario y la agilidad operativa", explicaron desde Anmat.

Letra chica

Esta herramienta que se utiliza para el ingreso de forma rápida de bienes del exterior, está en pleno auge desde que el Gobierno amplió a u$s 3.000 el tope por paquete con hasta 3 unidades del mismo tipo por embarque que no superen los 50 kilos. Cada usuario particular puede hacer 5 de estas operaciones por año.

Desde la Anmat indicaron que está permitida la importación de leches de formula o las medicamentosas y aclararon que se excluye la posibilidad de comercializar estos productos, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en el Código Alimentario Argentino.

Además, se eliminan trámites previos como la autorización para el ingreso de alimentos de uso personal, los permisos para alimentos de uso médico compasivo o los requerimientos aplicables a productos provenientes de donaciones internacionales.

Entre los beneficiados se apunta a pacientes que requieren alimentos para propósitos médicos específicos, como preparados nutricionales recetados por profesionales de la salud para personas con condiciones que les impiden seguir una dieta convencional.

Hasta ahora, para importar este tipo de productos era obligatorio gestionar una autorización especial ante el organismo regulador.