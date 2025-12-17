El Gobierno agregará el reclamo por la coparticipación de la Ciudad en el Presupuesto 2026

En la antesala de su exposición en el Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, salió a defender este miércoles la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y buscó desactivar las críticas de los sectores gremiales que convocaron a medidas de fuerza.

“Las indemnizaciones no bajan en lo más mínimo. No hay absolutamente nada que se haya modificado del artículo 245”, aseguró en diálogo con Radio Del Plata.

Según explicó, uno de los principales ejes de la iniciativa es ordenar criterios que hoy generan litigiosidad sin modificar derechos esenciales. “ Cuando se dice que se sacó el aguinaldo del cálculo indemnizatorio, hay que aclarar que el aguinaldo solo estaba incorporado por vía jurisprudencial en la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad y en los tribunales nacionales nunca se aplicó, porque la ley habla de la mejor remuneración normal y habitual mensual, y el aguinaldo no lo es, como tampoco los premios anuales”, sostuvo.

JUAN VARGAS

En ese sentido, Cordero remarcó que la reforma busca “evitar este dispendio jurisdiccional donde una persona termina cobrando lo mismo dentro de cinco años, pero luego de sumar conceptos que alimentan conflictos innecesarios”.

“Se ordena el sistema, pero no se quita un solo derecho esencial”, enfatizó.

El funcionario también se refirió a las reacciones sindicales y a la movilización convocada para este miércoles. “Hay todo tipo de posiciones gremiales. Algunas entienden perfectamente cuál es la problemática y que hay que encontrar soluciones. Frente a las medidas de fuerza, yo no estoy de acuerdo. No me parece que sea la respuesta que hoy espera la ciudadanía”, afirmó.

Consultado sobre el vínculo con los sindicatos, fue tajante: “Yo no me voy a pelear con los sindicalistas. Jamás. Pero es difícil pensar un sistema laboral moderno si no se reconoce que hay problemas estructurales que resolver”.

Cordero subrayó que el foco central de la reforma está puesto en combatir la informalidad laboral. “Hay una conciencia de la realidad: este es un problema que hay que enfrentar. Las personas que están en la informalidad no tienen los derechos que deberían tener ni una proyección de vida. Para eso se necesita una representación general y una modernización del sistema”, señaló.

Finalmente, confirmó que concurrirá al Congreso para explicar el proyecto. “Más que defender, voy a aclarar cualquier duda técnica que tengan los senadores y diputados. Estoy a total disposición para explicar cada aspecto de la modernización laboral”, concluyó.