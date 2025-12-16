En una negociación de último momento, el Gobierno acordó con el PRO para incorporar en el Presupuesto 2026 un artículo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un pedido que negoció el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, durante el último mes con el ministro de Economía, Luis Caputo, pero que no había formado parte del dictamen de Presupuesto 2026 que se firmó esta tarde en la Cámara de Diputados.

De hecho, los dos diputados del PRO que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda y responden al macrismo puro, Fernando De Andreis y Diana Fernández Molero, firmaron el dictamen de mayoría en disidencia por este punto.

La medida cautelar del Supremo establece el pago del 2,95% de la coparticipación y Jorge Macri reclamaba que se establezca un pago por goteo diario o semanal . Desde el Palacio de Hacienda alegaron que le pagan por adelantado cada viernes, pero el mandatario porteño discutió que ese pago es “discrecional” y demandaba que se incluya en el marco legal del Presupuesto.

“Valoro el gesto del Gobierno Nacional de buscar un acuerdo y que juntos podamos destrabar algo que las dos gestiones heredamos y que parecía no tener solución”, había destacado Macri a la salida de una audiencia convocada por la Corte meses atrás.

Para avanzar en esta negociación fue clave la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, quien se encuentra abocado a la negociación parlamentaria por la sesión de este miércoles, en conjunto con el jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo.

El ministro del Interior Diego Santilli con el jefe del bloque de LLA Gabriel Bornoroni

El Gobierno consiguió dictaminar tanto el Presupuesto como el proyecto de Inocencia Fiscal y el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que aterrizarán mañana en el recinto. Sin embargo, la clave estará en la votación particular, donde cada aliado medirá su poder de fuego para hacer valer su voto: el desafío del Gobierno es contenerlos a todos.

En ese sentido, las fuentes consultadas por El Cronista confirmaron que el Gobierno incorporará mañana durante la sesión un artículo que establezca que se efectúen las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender al fallo de la Ciudad. “Va a ser algo genérico”, precisaron.

El origen del conflicto data de la gestión del expresidente Mauricio Macri, quien en el 2016 aumentó por decreto el coeficiente de los fondos que debe recibir la Ciudad de 1,4% a 3,75% -dos años después se ajustó a 3,5%-.

Prensa UIA

El aumento habían sido justificado por el traspase de los agentes de la Policía Federal Argentina a la órbita de la Ciudad. Posteriormente, en 2020, el expresidente Alberto Fernández redujo esos giros de 3,5% a 2,32%.