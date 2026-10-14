El emisario de Caputo abrió el debate por Presupuesto: universidades, Discapacidad y la hoja de ruta

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, expresó este miércoles su preocupación por la informalidad laboral y pidió a los trabajadores independientes que se inscriban en el monotributo, al que definió como “un trabajo formal en la República Argentina”.

Lo hizo al defender el Presupuesto 2027 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en la segunda jornada de debate del proyecto de ley de gastos y recursos para el próximo año.

La reunión comenzó pasadas las 10.30 con la apertura del presidente de la comisión, el oficialista “Bertie” Benegas Lynch. Cordero señaló que los objetivos del Presupuesto son “sostener el equilibrio fiscal, la baja inflacionaria, fomentar la generación de empleo y el crecimiento salarial”.

En su exposición, el funcionario sostuvo que, para quienes trabajan por cuenta propia, “los beneficios son mayores que los costos” de inscribirse en el monotributo.

A los empresarios con personal sin registrar les pidió que lo regularicen “utilizando los beneficios de la reforma de modernización laboral” . Aclaró que lo que busca el Gobierno es “que se regularicen los puestos de trabajo y no que se expulsen los puestos de trabajo”.

Autonomía versus dependencia

Cordero dedicó buena parte de su discurso a defender el trabajo autónomo. “Los trabajos autónomos, cuando son reales, nos parecen buenos; estamos a favor de la autonomía” , afirmó, y agregó que “el mundo apunta hacia la autonomía”.

Según el secretario, “muchas generaciones no quieren trabajar en relación de dependencia”, y sostuvo que no se trata de una preferencia por esa modalidad sino de “la libertad de decisión”.

En esa línea, planteó que la autonomía “tiene por estructura jurídica más libertad que la relación de dependencia”, y remarcó que el Gobierno quiere “que todas las figuras jurídicas sean viables y aceptables”.

Para Cordero, la inserción en el mundo del trabajo “es lo que da libertad a cada una de las personas”, y por eso, dijo, el país transita “un camino de cambio”. En ese marco, recurrió a la clásica metáfora para criticar la asistencia estatal: “Lo importante no es dar un pescado, sino enseñar a pescar”, porque quien recibe el pescado queda “de rehén” y sin la libertad de “valerse por sus propios medios”.

Cordero HCDN

“El sistema cruje”

El secretario reconoció que la economía atraviesa una transformación y que ello genera tensiones. “Comprendemos que hay una modificación en la estructura económica de lo que es la actividad, y cuando sucede esta modificación el sistema cruje”, dijo. Y completó: “Lo importante es que cruja y salga adelante y que ganemos todos”.

Cordero también se refirió a la evolución de los ingresos. Recordó que, al comienzo de la gestión de Javier Milei, “la gente votó la dolarización”, y que hoy los argentinos pueden convertir sus pesos a dólares “de manera libre” . Con esa vara, afirmó que en noviembre de 2023 el salario promedio era de aproximadamente 500 dólares y que hoy llega a 1.500 dólares “reales”.

Además, destacó que desde la asunción de Milei hubo “una reducción del peso del Estado, de los impuestos y de las cargas indirectas y una mejora en el ingreso de la actividad privada”.