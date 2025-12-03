La industria pone el foco en el desarrollo, la inversión y el mediano-largo plazo

En el marco del Encuentro de Líderes que organizó El Cronista en el predio de La Rural, los CEOs brindaron sus perspectivas a la hora de innovar y diseñar nuevos productos, con el foco en el mediano y largo plazo.

En el panel “Innovación y Desarrollo”, del que participaron autoridades como Mauricio Canineo, CEO de Pirelli en Argentina; José Luis Alonso, CEO de Mirgor; Nicolás Ballestero, CEO de Grupo Corven, y Juan Chacón, CEO de Evolotis, hubo un concepto que se repitió a lo largo de las intervenciones: la industria atravesó un 2025 lleno de desafíos y complejidades .

Está claro que la industria y la innovación son dos palabras en una: la aplicación de ideas o propuestas para mejorar o crear productos y servicios, destinados al cliente, son procesos clave para diferentes sectores.

“Cerramos un año con muchos desafíos y complejidades diversas, pero siempre enfocado en el mediano y largo plazo”, señaló Alonso, de Mirgor, empresa que se dedica a la producción de componentes electrónicos, móviles y de automoción, entre otros rubros . También habló de la importancia de armar un “plan estratégico de diversificación”.

Por su parte, Chacón, de Evolotis, una compañía que ofrece soluciones tecnológicas personalizadas e innovadoras -mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA)- con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto , aseguró que la tecnología “nos está dando la posibilidad de expandirnos” en la región (Paraguay, Salta y Córdoba). La clave, según explicó, reside en la eficiencia de la organización y la posibilidad de transformar su propuesta de valor : tecnología en complemento con la expertise.

En tanto, Canineo, de Pirelli, ahondó en la importancia de comprender la cultura y el contexto del país —en este caso, la Argentina— a la hora de llevar a cabo los proyectos de la empresa. Sin embargo, no todas las propuestas son iguales. “ Empezaron a ingresar muchos autos que no estaban presentes en Argentina. Nosotros nos tenemos que anticipar, dar servicio al cliente ”, remarcó. El camino siempre es el mismo: la inversión y la tecnología.

Panel "Innovación y Desarrollo"

“¿Qué puedo hacer con un neumático?”, introdujo el concepto el líder de Pirelli, orientando la pregunta a la capacidad de innovar para mejorar un producto o servicio. “ Este año lanzamos un neumático, producido en Brasil, que te da la posibilidad de no tener que parar en ningún lugar cuando tienes un pinchazo ”, contó.

Por último, Ballestero, de Grupo Corven, un holding argentino que opera en la industria automotriz - incluyendo la fabricación de autopartes y la distribución de vehículos de pasajeros (Chery) y carga (Foton) -, profundizó en la competitividad entre las empresas.

Debido a ello, consideró fundamental, estratégicamente hablando, llegar primero, ser eficiente y acercarse al cliente. “La estrategia del grupo es aumentar el volumen, seguir creciendo”, planteó.