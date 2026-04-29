Mattel estuvo presente en la CCXP, que se celebró del 24 al 26 de abril, con un espacio diseñado para que los fans convivieran más allá del producto con sus marcas, entre las que se encuentran Masters of the Universe, Monster High, WWE y sus propuestas de construcción de Mattel Brick Shop. Su presencia en este evento es muestra de la evolución de la marca de juguetes. La empresa, que tiene alrededor del 20% de participación en el mercado mexicano, ya no sólo fabrica juguetes para niños, también para adultos coleccionistas. En el Centro Banamex, en la Ciudad de México, los fans pudieron ser testigos de lanzamientos recientes de Masters of the Universe, además del debut de la línea Skullector de Monster High. Además, Mattel creó mercancía exclusiva para el evento CCXP, dijo a El Cronista, Adriana Schütte, directora de marketing de Mattel en Latinoamérica. “Mattel cuenta con un portafolio muy amplio de marcas icónicas que conectan con distintas generaciones. Franquicias como Masters of the Universe, Monster High, Hot Wheels y WWE tienen una presencia muy importante dentro de la cultura pop y el coleccionismo, y precisamente en CCXP reunimos varias de ellas para que los fans puedan descubrir lanzamientos especiales y experiencias alrededor de sus universos favoritos”, agregó la directiva. México es uno de los cinco mercados más importantes para Mattel a escala global. Schütte dice que en este mercado ve una conexión muy fuerte con los fans y una comunidad cada vez más activa. “Vemos una evolución muy interesante donde el juego y el coleccionismo se han convertido también en una forma de expresión personal. Hoy participan distintas generaciones: niños, familias y adultos jóvenes que mantienen una conexión emocional con las franquicias”, detalla la directiva. Hot Wheels no sólo lidera la tendencia coleccionista en México, sino también el crecimiento de la compañía a escala global. Mientras que al cierre del cuarto trimestre de 2025, las ventas de Barbie cayeron 12% y las de Fisher Price, 11%; Hot Wheels ha sido la categoría con mayor resiliencia y crecimiento constante, con un aumento global del 16%. Schütte asegura que “las experiencias, la nostalgia reinterpretada y la cultura pop están marcando la conversación, y eventos como CCXP reflejan perfectamente esa tendencia de comunidad y celebración alrededor de las marcas”.