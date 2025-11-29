Cuánto ayudar a la industria frente a las importaciones: las 4 condiciones que fijó el FMI
El organismo se metió en el debate sobre apertura en un contexto global donde Trump renegocia aranceles y cambia flujos de comercio. Cuándo focalizar esfuerzo fiscal en la industria ante una apertura económica como la de Argentina
Actualmente, la probabilidad de ver un recorte de 25 pbs en la tasa de la Fed en diciembre supera el 80%. Esto representa un cambio claro respecto de lo que se esperaba hace dos semanas atrás. Cómo impacta en los bonos locales.