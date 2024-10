La UTA define hoy si adhiere al paro nacional de transporte, ¿a qué hora es el anuncio?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definirá este viernes la adhesión total al paro nacional de transporte convocado por la Mesa Nacional del Transporte para el próximo miércoles 30 de octubre.

La medida de fuerza, ratificada días atrás, mostrará la interrupción de los servicios de trenes y subtes al igual que las actividades aeronáuticas y fluviales por 24 horas.

"En ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no'' , puntualizó el jueves el secretario General de la UTA, Roberto Fernández, en diálogo con El Destape Radio.

Según el gremialista, la adhesión final del sector de transporte de colectivos cursa un estadio particular: la definición paritaria la cual se encuentra bajo instancia de Conciliación Obligatoria.

"Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria, pero en ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza" , reiteró Fernández.

¿Cuándo se anunciará el paro de colectivos de la UTA?



Este viernes y a menos de una semana de efectivizarse la medida de fuerza, la UTA seccional AMBA llevará a cabo un plenario donde definirá la adhesión o rechazo al paro de transporte.

"El viernes tenemos una reunión, vamos a conversar con los muchachos y nos vamos a adherir si los compañeros quieren'' , subrayó Roberto Fernández.

En tanto, el martes los sindicatos integrantes del órgano del sector ratificaron la parálisis de servicios para el miércoles 30 de octubre.

De acuerdo al comunicado, será contra "el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza" .

Necesitamos comenzar a moldear un frente de resistencia sindical que nos permita ponerle un freno a las políticas de entrega del Gobierno.... pic.twitter.com/apwePEYmmQ — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 22, 2024

Además, el secretario general del sindicato de empleados estatales ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó que se sumarán a la protesta con una medida de fuerza propia de 36 horas: comenzará el 29 de octubre con una movilización y continuará el 30.