La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en abril de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del sistema SUAF. El ajuste se definirá en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informará en el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato oficial se publicará a las 16 horas, por lo que los montos finales se confirmarán recién después de ese anuncio. Mientras tanto, distintas estimaciones privadas anticipan cuál podría ser el incremento del próximo mes. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, la inflación de febrero, que se utiliza para calcular los haberes de abril, rondaría el 2,7%. Si ese porcentaje se confirma con el dato oficial del INDEC, la AUH pasaría de $ 132.814 a aproximadamente $ 136.400 por hijo. Sin embargo, ANSES paga cada mes el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH, documento que certifica los controles de salud y la asistencia escolar. Con esa actualización estimada, los montos quedarían de la siguiente manera: En algunas provincias del sur del país rige un adicional por zona desfavorable, por lo que los montos serían más altos. Las cifras estimadas para abril serían: Desde este año, algunas familias con niños de hasta 5 años pueden cobrar el 100% de la AUH sin retenciones. Para que esto ocurra, el Ministerio de Salud debe registrar automáticamente los controles médicos y el esquema de vacunación, lo que permite que el organismo previsional liquide el beneficio completo sin esperar la presentación de la Libreta. Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de AUH con hijos de hasta tres años, también se actualizaría con el mismo índice. Si se confirma la estimación del REM, el monto pasaría de $ 50.094 a $ 51.447 a partir de abril. El valor definitivo de todos estos beneficios quedará confirmado cuando el INDEC publique el dato oficial de inflación correspondiente a febrero.