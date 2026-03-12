La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará durante el calendario de pagos un nuevo incremento para los jubilados y pensionados. La suba será equivalente al dato de inflación de enero difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el cual fue de 2,95%. En la misma línea, estará acompañado por el bono de $ 70.000. Con el incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $ 369.672,73 y alcanzará los $ 439.672 con el bono. La máxima pasará a ser de $ 2.487.546,79. El aumento también impactará en los haberes de los pensionados, quienes percibirán los siguientes montos: ANSES publicó la fecha de cobro de marzo: