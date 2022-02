Confirmado: Germán Martínez reemplazará a Máximo Kirchner al frente del bloque

El diputado santafesino Germán Martínez , que asumió en 2019 y es cercano al ex ministro Agustín Rossi, será el reemplazante de Máximo Kirchner al frente de la bancada del Frente de Todos en Diputados , que renunció ayer en desacuerdo con el cierre de las negociaciones con el FMI.

Renuncia de Máximo y fin de fiesta: los bonos retoman las pérdidas y crece la incertidumbre

Antes de que el bloque oficialista lo oficializara, el secreto por la sucesión se reveló con Sergio Massa ingresando hace minutos con el mismo Martínez a la Casa Rosada.

Pero no sólo ese sería el cambio, también se modificaría el resto de la estructura de autoridades: la massista Cecilia Moreau era la vicepresidenta primera y el tercer lugar del escalafón había quedado en manos de la camporista Paula Penacca con la partida de Cristina Álvarez Rodríguez el año pasado para asumir en el gabinete bonaerense.

"El que no suena no es" era la máxima en el kirhcnerismo pero no así en el albertismo. Martínez es uno de los que sonaba desde temprano en la danza de nombres, junto al experimentado José Luis Gioja, Leandro Santoro y Eduardo Valdé s. Por eso no fue del todo una sorpresa.

Hubo más de una cumbre para definirlo. A la más mediática de Sergio Massa visitando a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. El titular de la Cámara baja, frente a la TV, contó que se habían barajado unos nombres y que definiría Fernández antes de subir al avión. Fuentes parlamentarias revelaron que el tigrense se fue de la residencia presidencial con la sucesión cocinada.

En paralelo a la cumbre de los socios todistas, también se sumó una reunión en la Casa Rosada del jefe de Gabinete Juan Manzur con el ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro , protagonista de la anterior renuncia (que no fue) que puso en vilo al Gobierno.

Como intermediario ofició Fernando "Chino" Navarro, el nexo entre Balcarce 50 y el Congreso de la Jefatura de Gabinete.

"Los muchachos quisieron imponer su veto" , reprocharon desde el bloque del FdT en referencia a La Cámpora: en resumen, con Máximo renunciado, no imponían al sucesor pero querían opinar sobre el reemplazo.

Sin la previa de rumores, la entronización de Martínez sí hubiera causado sorpresa por no estar a priori en el radar, la misma sensación que generó ayer en el bloque la renuncia de Máximo Kirchner entre a quienes no se les había anticipado (la mayoría de los 118 diputados).



¿QUién es Martínez?

Rosarino, de 46 años, este licenciado en Ciencias Políticas asumió en la Cámara baja en 2019 , al integrar la lista de un peronismo que se había reunido para desbancar al socialismo en Santa Fe. Después llegaría el quiebre del rossismo con Omar Perotti, cuando el ex ministro de Defensa enfrentó al gobernador en las urnas contradiciendo a Cristina Fernández de Kirchner y al propio Alberto Fernández. Perdió las PASO.

Sin embargo, la relación del Presidente con Rossi se habría retomado en los últimos tiempos, al punto que se rumoreó días atrás que el ex ministro podría regresar al gabinete albertista.

En su biografía de Twitter se define como "peronista y kirchnerista, sin contradicción", lo cual fue un augurio para el día de hoy. Conocido el acuerdo con el FMI, a diferencia del silencio de radio K, el diputado fue uno de los que opinó en público y pidió evitar los cortocircuitos interno s. "Dentro del FdT podemos tener matices sobre el acuerdo de ayer con el FMI pero coincidimos 100% respecto al desastre del endeudamiento macrista y el horrible cronograma que firmaron", escribió en su cuenta de Twitter.

"Las diferencias son CON los que crearon el problema y no ENTRE los que buscamos solucionarlo", añadió.