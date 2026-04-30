El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas. Entre dichas festividades se encuentra El Día Internacional del Jazz, un día no festivo que se celebra cada jueves, 30 de abril de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día Internacional del Jazz, celebrado el 30 de abril, tiene como propósito crear conciencia sobre el jazz como herramienta de educación y promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas. A través de esta celebración, se busca resaltar el valor del jazz en la construcción de puentes entre pueblos, fomentando la colaboración y el entendimiento mutuo. Inaugurado por la UNESCO en 2011, el Día Internacional del Jazz no solo destaca la riqueza cultural de este género musical, sino también su poder para facilitar el intercambio cultural y la comunicación entre diferentes naciones. De esta manera, se reconoce al jazz como un recurso esencial en la educación y en el desarrollo de una sociedad más integrada y tolerante. Asimismo, el jazz, con sus raíces afroamericanas y su enfoque en la improvisación, ha evolucionado a lo largo de los años y se ha fusionado con diversos géneros. Su capacidad para comunicar emociones y generar cambios sociales lo convierte en un importante medio de influencia, especialmente entre la juventud, así como en un vehículo de innovación artística que trasciende fronteras. Para celebrar el Día Internacional del Jazz el 30 de abril, una excelente manera es organizar un evento musical donde se presenten diferentes grupos de jazz. Se pueden invitar a músicos locales para que interpreten sus piezas y, al mismo tiempo, ofrecer talleres de improvisación y apreciación del jazz para educar al público sobre su historia y su importancia cultural. Esta celebración no solo promueve el disfrute de la música, sino que también fomenta el diálogo entre diversas comunidades a través de la música. Otra opción es crear un ambiente propicio para escuchar jazz en espacios públicos, como parques o plazas. Se puede incluir una proyección de documentales sobre la historia del jazz o sobre músicos influyentes, así como facilitar el intercambio de ideas entre los asistentes sobre el impacto del jazz en la sociedad. Las actividades pueden incluir desde cafeterías con música en vivo hasta exposiciones sobre el jazz, resaltando su papel como herramienta educativa y de paz entre los pueblos.