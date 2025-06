El día después: por qué los inversores mantienen la cautela pese a la condena de Cristina Kirchner

La reacción inmediata del mercado a la condena de Cristina Kirchner fue positiva: el miércoles, tras el fallo de la Corte, hubo subas en los activos argentinos de hasta el 7% y el riesgo país cayó a 666 puntos, mientras que el dólar oficial siguió estable a $ 1200.

No obstante, entre los inversores persiste la inquietud sobre lo que sucederá en las próximas semanas. En principio, porque el nuevo mapa electoral de cara a los comicios legislativos de octubre puede terminar, o no, de despejar las dudas que hay en los mercados financieros.

Con la expresidenta fuera de la competencia, al peronismo se le presenta la oportunidad de rearmarse y priorizar la unidad para desafiar al oficialismo. Si crecen las opciones de una victoria para la oposición en los comicios, reactivaría la preocupación de los actores económicos.

Por otro lado, el Gobierno pierde al opositor que había elegido para polarizar y Javier Milei está obligado a reevaluar la estrategia política de La Libertad Avanza, principalmente en la Provincia de Buenos Aires.

Sumado al escenario argentino actual, la City porteña también presta atención a los movimientos internacionales, marcados por las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y que solo encontró alivio esta semana con el acuerdo alcanzado por ambos países.

Cristina Kirchner habló días atrás ante la militancia presente en la sede del PJ.

Riesgo país, dólar y acciones: qué reacción se espera del mercado tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner

En el corto plazo, los especialistas de la City mantienen cautela por la lectura que tendrá la noticia en los mercados financieros: en diálogo con El Cronista, reconocieron una primera reacción positiva pero advirtieron que los próximos pasos del kirchnerismo y la volatilidad internacional pueden activar temores sobre una agitación económica.

Para Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF , algunas de las dudas que persisten sobre el país se deben al cimbronazo que produjo la derrota de Mauricio Macri en 2019 y el posterior cambio de Gobierno.

Sobre las próximas repercusiones, dijo: "Vamos a ver si hay algún contexto más positivo en el mercado pero tampoco creo que cambien las cosas dramáticamente. Creo que lo que más nos está perjudicando es una situación internacional de muchísimo riesgo. Como consecuencia de eso, la principal demanda de los inversores es buscar activos de bajo riesgo y Argentina justamente no tiene mucho para ofrecer ahí".

Asimismo, consideró que un buen resultado electoral del Gobierno ayudará a mejorar la percepción sobre Argentina al mostrar "la sensación de que efectivamente hay un cambio político importante en la sociedad y de que es más difícil que se vuelva a un esquema económico erróneo".

Los síntomas inestables de las bolsas mundiales, no obstante, le ponen un límite al rumbo descendiente del riesgo país: "Si vos sumas hoy el promedio de los países emergentes, está alrededor de 510 puntos. Eso te pone un piso a lo que puede bajar el riesgo en la Argentina más allá del esquema que hay ahora".

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos , sostuvo que "es una buena noticia para el mundo de la economía por dos motivos".

"Desde el punto de vista institucional, muestra que la justicia argentina puede funcionar. Es un fallo bien construido y hubo coherencia de criterio en las distintas instancias del caso, con lo cual me parece que la victimización de Cristina Kirchner no aplica. Da la sensación de que la decisión estuvo bien juzgada", señaló.

Como segundo punto, destacó como señal favorable para los mercados la salida de la líder del PJ de la contienda electoral. "El kirchnerismo ha generado mucho daño al sistema económico", remarcó Tiscornia. Señaló en ese sentido que, como espacio político, es visto por los inversores como "un factor de miedo y de incertidumbre al momento de tomar decisiones".

Javier Milei y Cristina Kirchner.

"Ahora, hay que ver cómo evoluciona el kirchnerismo y el peronismo en general. No deja de ser complicada esa sucesión de alguna forma y puede generar tensión", advirtió.

Finalmente, Tiscornia no descartó como "una posibilidad" que en las próximas semanas se pueda esperar una caída del riesgo país, números positivos en acciones y bonos y una baja del dólar.

Ese pronóstico no está exento de una importante aclaración: "No digo que necesariamente tenga que pasar eso, juegan otros factores como la acumulación de reservas. Pero es algo que puede llegar a pasar. En todo caso, no pensaría en nada tan inminente y en el cortísimo plazo sino en una tendencia que pueda ser relevante".