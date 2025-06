Para el mercado, con o sin Cristina Kirchner en las boletas, lo que mandan son los números

La confirmación de la sentencia contra Cristina Kirchner generó reacciones diversas en un mercado que, inicialmente, mostró subas en los activos argentinos pero luego abrió paso a algunos números rojos.

Y es que la pregunta que aún no tiene respuesta es si lo sucedido en las últimas horas despeja el grado de incertidumbre sobre el futuro que mantiene el resquemor de algunas empresas a la hora de definir futuras inversiones, más allá de los sectores estrella como los de la energía y la minería. O si, por el contrario, prolonga las dudas.

Desde el recambio del gobierno nacional en diciembre de 2023, los inversores han observado en el horizonte de la gestión de Javier Milei dos grandes riesgos: el de la capacidad de financiar el plan económico y el de garantizar continuidad al proyecto político.

El primero de ellos es el que el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta superar con el ajuste fiscal, la emisión de bonos y un REPO con bancos que le den a las arcas del Tesoro y el Banco Central la posibilidad de acceder a los dólares que ni el comercio exterior ni las inversiones llegan a abastecer.

El segundo, es el que fue sacudido por la decisión de la Corte Suprema en la causa Vialidad, al confirmar la prisión para la ex presidenta y, fundamentalmente, impedirle a perpetuidad subirse al escenario electoral en el rol de candidata. Un hecho que parte de la feligresía peronista asoció con la proscripción de Juan Perón y que, a su entender, debería generar la reunificación del partido tras el líder que los guíe desde su "exilio" electoral.

Esa posibilidad no escapa a la mirada del sector privado. "El mercado y los inversores en estos momentos solo confían en Milei. No miremos los próximos 15 minutos. Si con CFK presa el peronismo se une y tiene más chances, el mercado no va a reaccionar como muchos creen", advirtió, por ejemplo, Javier Timerman, uno de los especialistas que acerca el oído a los inversores en el exterior.

Pero, para el Gobierno, lo que manda son los números. Y si bien intenta exhibir cautela, no dejó de observar que la respuesta inicial fue positiva en las pizarras, como lo remarcó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la cena institucional de la Cámara Argentina de Relaciones Internacionales. "Solo con la noticia del posible rechazo del recurso de Cristina, las acciones argentinas volaron y los bonos globales también... El peronismo tendrá que ver ahora cómo se reagrupa... no veo por qué eso puede generar una inestabilidad en los mercados", dijo. Sin embargo, hoy con el fallo y la reacción política en la mano, fue otra la historia, en especial para las acciones que cerraron con bajas.

Para los inversores, está claro, también mandan los números y, en este capítulo, la atención estará puesta en el resultado de las urnas. En particular, en el desafío libertario de ganar ahora sin Cristina en las boletas.