“El fin de la demonización”: así explicó el Gobierno la llegada de un militar a Defensa por primera vez desde 1983

Presti no se retira y suenan nombres cercanos a Karina Milei para reemplazar la cúpula militar

El Gobierno lanzó una profunda renovación en la conducción de sus Fuerzas Armadas tras el cambio de mando en el Ministerio de Defensa. La decisión, anunciada en la noche del miércoles, implica relevos en los más altos puestos del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, mientras que la jefatura de la Fuerza Aérea se mantiene.

El relevo se formalizó cuando el nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, el primer militar en asumir ese cargo desde el regreso de la democracia, comunicó los nombramientos a través de sus redes sociales.

El anuncio provocó el desplazamiento de jefes que ocuparon esos cargos poco más de un año. La reconfiguración busca asegurar una cadena de mando alineada con el nuevo Gabinete, y responde además a normas internas de jerarquía militar.

Las nuevas caras del mando militar

El nuevo jefe del Ejército será el general de División Óscar Santiago Zarich , en reemplazo de Presti.

Al mando de la Armada asumirá el vicealmirante Juan Carlos Romay .

El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto será el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare , en sustitución del brigadier general que ocupaba ese lugar hasta ahora.

Gustavo Javier Valverde seguirá al frente de la El brigadier mayorseguirá al frente de la Fuerza Aérea

El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente:



- General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército



- Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada



- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare… — Manuel Adorni (@madorni) December 3, 2025

El cambio es amplio: tres de las cuatro fuerzas de armas modifican su conducción. Eso convierte a esta reestructuración en una de las más profundas desde la recuperación democrática.

Qué motiva la reconfiguración de las FF.AA.

Según lo informado desde el Gobierno, el reemplazo masivo responde no solo a criterios jerárquicos, sino también a una estrategia de alineamiento institucional. La llegada de Presti, un militar en actividad, al Ministerio de Defensa, marcó un giro respecto de la tradición civil para ese cargo.

Además, se enmarca en una etapa de renovación de material y dotación castrense, como la incorporación reciente de equipamiento terrestre y aéreo, lo que exige una cúpula de mando que esté en sintonía con los nuevos desafíos.

El relevo general tiene también tinte político: quienes asumen son considerados cercanos al gobierno y a los mandos civiles, lo que refuerza la idea de una Fuerza Armada bajo control institucional claro.