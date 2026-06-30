Santilli debuta como jefe de Gabinete frente a la celosa mirada de los Milei: la cita que marca un límite

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y su reemplazo por Diego Santilli convirtieron a Javier Milei en el presidente con más jefes de Gabinete en un solo período de gobierno: cuatro en dos años y medio de mandato. El dato surge del informe “La devaluada figura del jefe de gabinete de Ministros”, elaborado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

Según el trabajo, el promedio de permanencia de los jefes de Gabinete durante la gestión Milei cayó a 310 días, la marca más baja entre los presidentes elegidos por voto popular desde la creación del cargo en 1994, incluso por debajo del registro de Fernando de la Rúa.

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Adorni permaneció 235 días al frente de la Jefatura de Gabinete, lo que lo ubica como el segundo funcionario con menor tiempo en el cargo desde el retorno de la democracia, detrás de Nicolás Posse, quien duró 169 días en esa misma función durante la actual gestión. De hecho, los dos jefes de Gabinete con menor permanencia bajo un mandato democrático corresponden a la presidencia de Milei.

Si se toma el universo completo de mandatos democráticos, el ranking de menor duración lo completan Agustín Rossi (298 días, bajo la presidencia de Alberto Fernández) y Eduardo Bauzá (275 días, durante la segunda presidencia de Carlos Menem).

Con la asunción de Santilli, ya son 24 las personas que ocuparon el cargo desde su creación, a lo largo de doce mandatos presidenciales y once presidentes —Cristina Fernández de Kirchner fue la única reelecta—. En el extremo opuesto al de Posse y Adorni, Alberto Fernández es quien más tiempo acumuló en la función: 1886 días entre su desempeño durante las presidencias de Néstor Kirchner (1660 días) y Cristina Fernández de Kirchner (226 días).

El informe también señala que, en casi 31 años de existencia del cargo, ninguna mujer lo ocupó. “Los responsables de doce diferentes intervalos presidenciales no hallaron idónea a una mujer para ejercer el cargo y promover su designación” , plantea Bermolén.

El trabajo del OCI sostiene que la figura del jefe de Gabinete, pensada en la reforma constitucional de 1994 como una suerte de “primus inter pares” dentro de un esquema semiparlamentario, perdió peso institucional con el correr de los años y terminó funcionando como un cargo de coordinación subordinado a la voluntad presidencial. El informe ubica el desgaste registrado durante la gestión Milei como el más alto desde 1994, y lo asocia a una tendencia que, según el autor, ya venía de gestiones anteriores.

El cambio de gabinete se da en medio de un reacomodamiento más amplio del equipo de Milei, que incluyó la salida de Adorni, la llegada de Santilli a la Jefatura y la absorción de la cartera de Interior por parte de Ignacio Devitt.