El Gobierno oficializó la renuncia de Manuel Adorni, luego de la carta pública que difundió el sábado en la que expuso sus razones para dejar la jefatura de Gabinete en medio de la investigación de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

A través del Decreto 548/2026, también se designó a Diego Santilli como su reemplazo en la función. La jura del nuevo cargo se realizará este martes a las 17.30hs.

Diego Santilli jurará como jefe de Gabinete

Con la presencia de gobernadores y dirigentes aliados, Javier Milei le tomará nuevamente juramento a Diego Santilli, aunque en esta ocasión como jefe de Gabinete.

Tendrá una sola vicejefatura, en la que será designado Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos. Tendrá a su cargo las funciones que antes correspondían al Ministerio del Interior.

El nuevo jefe de Gabinete no solo tiene una gran relación con los mandatarios por su función como ministro del Interior, sino por sus vínculos pasados en el PRO.

Qué dijo Santilli sobre la salida de Adorni

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio precisiones de cómo se produjo su designación y se refirió al impacto del escándalo de Manuel Adorni sobre la agenda del gobierno.

“La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril y en mayo, viene junio y pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente. Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”, aseguró.

En diálogo por Radio La Red, Santilli destacó la gestión de Adorni y señaló que su salida se produjo porque “anímicamente estaba destruido en materia familiar”. “Hasta el último día, cada vez que tenía un tema de una provincia o un tema de una reforma, Manuel siempre estuvo sacando el decreto necesario, sacando la resolución necesaria”, sostuvo.