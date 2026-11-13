Letrero azul con el emblema y nombre oficial del Fondo Monetario Internacional (International Monetary Fund) en el exterior de un complejo de edificios rodeado de palmeras.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una reducción de la Línea de Crédito Flexible (LCF) de México, que pasará de 24,000 a 18,000 millones de dólares, informaron este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México.

De acuerdo con un comunicado conjunto, el ajuste se realizó a solicitud del Gobierno mexicano, luego de que el organismo internacional confirmara que el país continúa cumpliendo con los requisitos necesarios para acceder a este mecanismo de respaldo financiero.

La decisión llegó tras la revisión concluida el miércoles sobre el acuerdo, que había sido renovado en noviembre de 2025 por un periodo de dos años. “Esta reducción voluntaria refleja el fortalecimiento de la capacidad de México para enfrentar episodios de volatilidad financiera internacional, al tiempo que preserva una importante protección adicional frente a riesgos externos”, señalaron.

Un instrumento de carácter preventivo

La Línea de Crédito Flexible funciona como una herramienta precautoria destinada a fortalecer la reserva de activos internacionales. De esta manera, complementa los instrumentos con los que cuentan las autoridades para hacer frente a posibles escenarios externos adversos y preservar la estabilidad económica y financiera.

Con esta reducción, el monto disponible se ajustó del 200 % al 150 % de la cuota de México ante el FMI, lo que equivale a alrededor de 18,000 millones de dólares para el año restante de vigencia del acuerdo, detallaron las autoridades.

Asimismo, subrayaron que la línea mantiene su naturaleza preventiva y permanecerá disponible durante el periodo restante del convenio, sin que su aprobación implique un desembolso inmediato de recursos.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante una conferencia de prensa frente a los logotipos institucionales del organismo. Shutterstock

El FMI estimó un crecimiento de la actividad económica pero advirtió sobre riesgos

En un informe por separado, el FMI destacó la recuperación de la actividad económica mexicana y estimó un crecimiento de 1.5 % para 2026 y de 1.8 % para 2027.

Sin embargo, el organismo también señaló riesgos relacionados con la inflación y la evolución de la deuda pública.

Ante ese escenario, recomendó reforzar las finanzas públicas para encaminar la deuda hacia una trayectoria descendente y mantener una política monetaria moderadamente restrictiva que contribuya a contener las presiones inflacionarias.

La Línea de Crédito Flexible seguirá disponible para México

En noviembre de 2025, el FMI renovó esta línea de crédito por aproximadamente 24,000 millones de dólares y concluyó entonces que México seguía cumpliendo con los criterios de acceso gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos e institucionales.

Pese al recorte anunciado, la LCF continuará formando parte del blindaje financiero del país junto con las reservas internacionales. Este respaldo ha sido señalado durante 2026 por calificadoras como JCR como un elemento relevante para evaluar la capacidad de México de afrontar eventuales choques externos.