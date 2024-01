Cómo es la moneda propia de La Rioja: cuánto se emitirá y dónde se podrá usar

Cotizaciones relacionadas

Ricardo Quintela lo volvió a hacer. Tras protagonizar varios cruces con el Ejecutivo nacional, el gobernador de La Rioja consiguió el aval legislativo para su proyecto que persigue la creación de una moneda propia y emitir bonos de cancelación de deuda por 15 mil millones de pesos. Lo curioso es que entre los argumentos citó a un prócer de Javier Milei.

Según el proyecto de ley, la iniciativa surge como una solución para paliar las consecuencias económicas que trajo la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023, y la deuda de nueve mil trescientos millones de pesos que reclama la provincia al Gobierno Nacional.

"La presente deuda afecta el cumplimiento de obligaciones salariales proyectadas para el año 2023 y, como consecuencia del presupuesto reconducido en el orden nacional, las estimaciones de las proyecciones salariales para el presente año 2024 contarán con un marcado desfasaje, atendiendo que la provincia recibirá los mismos recursos, pero con una inflación proyectada al 300% anual si, nos guiamos por el índice dado a conocer en este mes de enero", se argumenta en el texto.

En ese contexto, el texto repasa que la provincia tuvo que recurrir a la emisión de bonos " en diferentes momentos para afrontar las crisis producto de la imprevisión de los recursos coparticipables federales ", y que "que respondieron sustancialmente a cumplir con obligaciones salariales y la prestación de servicios".

El proyecto explica que esa modalidad se implementó en 1985 durante el primer gobierno de Carlos Menem (Ley N° 4534) y posteriormente en el año 2001 (Ley N° 7113) periodo histórico en cual muchas provincias "recurrieron a esta herramienta para afrontar la crisis generalizada".

Para respaldar los fundamentos el texto enumera en que distritos y que moneda se implementó: Buenos Aires (Patacón), Córdoba (Lecor ) Entre Ríos (Federal), Corrientes (Cecacor), Tucumán (Bocad ), Mendoza (Petrom), Misiones (Cemis), Formosa (Bocanfor ),San Juan (Huarpes), Chaco (Quebracho), Catamarca (Bono Ley 4748), Tierra del Fuego (Letras), Chubut (Petrobono), Río Negro (Petrobono).

Quintana cita a Alberdi: guiño y chicana a Milei

Entre los fundamentos, el texto explica que "cuando la prosperidad humana se ve expuesta de manera negativa por los efectos de las crisis económicas sociales-tanto nacionales como internacionales e independientemente el origen de ellas-la intensidad de la regulación de los Estados en su faz económica reaparece con mayo vigor y busca enderezar el orden económico-social; a los fines de garantizar la prosperidad humana, a través del instituto de regulación económica ".

A continuación el gobernador cita "Bases y puntos de partida para la Organización Política Argentina" libro de Alberdi, autor intelectual de la Constitución Nacional, y referente liberal de Javier Milei, para fundamentar la importancia del federalismo.

" En este sentido Juan Bautista Alberdi sostenía que 'En política no hay existencia nacional, no hay Estado... si no hay consolidación o unión de ciertos intereses...Sin la unión de los intereses argentinos, habrá provincias argentinas, no República Argentina; ni pueblo argentino: habrá riojanos, cuyanos, porteños etc. no argentinos"

Y continúa: "En virtud de ello afirmaba que el fortalecimiento de la nación requería de progresos materiales, por eso sostuvo que los "caminos de fierro, canales, puentes grandes, mejoras materiales, empresas de colonización son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia...por rica que sea".

Al cierre de chicanea al Presidente con que su "predica alberdiana" no se condice con el pensamiento del jurista de referencia , quien según lo citado, "valoraba el rol del Estado nacional como regulador del progreso material".

"El Chacho" podrá utilizarse de forma física o virtual para fines comerciales

Para enarbolar las banderas del federalismo, el gobernador propuso bautizar la moneda como "El Chacho", en representación a la figura de Ángel Vicente Peñaloza, "caudillo riojano asesinado por las fuerzas mitristas el 12 de noviembre de 1863, sus convicciones federales de la organización nacional, lo llevo a resistir el embate centralista de Mitre y Sarmiento quienes orquestaron la desleal y ensañada ejecución del caudillo federal riojano".

Según el artículo 7 del artículo, la cuasimoneda podrá utilizarse a través de una emisión física o representativa de la misma de manera virtual y/o digital , tendrá el mismo valor que el peso, y podrá ser utilizado como un medio de pago para operaciones civiles y comerciales, y realizar transferencias.

También establece la ley que todos los niveles del estado provincial, incluyendo las empresas descentralizadas, tienen la obligación de recibir la cuasimoneda en concepto de pagos por sus tributos a un valor de paridad con el peso.