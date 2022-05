La oposición ajusta cambios para imponer la Boleta Única en las elecciones de 2023

La oposición se puso de acuerdo: esta tarde presentará un único dictamen de Boleta Única de Papel con un modelo similar al que rige en la provincia de Córdoba. Tras negociaciones de último momento, los bloques de la oposición dan por descontado que se alzarán con el dictamen de mayoría.

El oficialismo, en tanto, presentará un dictamen de rechazo a la propuesta que comenzó a debatirse en comisión hace un mes y de la que participaron expositores a favor y en contra de la implementación de esta herramienta que, de sancionarse, comenzará a regir el año que viene para los cargos nacionales.

Boleta única papel: la oposición pone contra las cuerdas al oficialismo para que se vote el proyecto

Boleta Única de Papel y un ultimátum en Diputados: la oposición votó y le puso plazo al debate

Tras una serie de reuniones y negociaciones que se extendieron hasta último momento, la oposición logró acordar el texto que se pondrá en discusión esta tarde, en un plenario de comisiones convocado para las 14.

Los impulsores del debate dan por descontado que la propuesta cosechará las firmas de todos los diputados de la oposición que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Justicia y Asuntos Constitucionales. Excepto la del misionero Diego Sartori, quien ya anticipó que acompañará al oficialismo en su dictamen de rechazo.

Ahora bien, ¿en qué consiste la propuesta que apuntan a dejar listo esta tarde para llevar al recinto en los próximos días tras forzar el debate en comisión? Por un lado, el texto establece que la implementación de la Boleta Única de Papel regirá para cargos nacionales . En caso de que se aplique la ley de simultaneidad, habrá dos boletas : una para cargos nacionales y otra para los provinciales.

Asimismo, el modelo elegido -inspirado en el cordobés- incluye un casillero de voto de lista completa para las elecciones generales, con el logo partidario al lado. Vale aclarar que esta opción no correrá para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En esta instancia, se utilizará la denominación de la lista interna.

En tanto, si una agrupación no presenta candidatos para una categoría, esto deberá quedar aclarado. En el espacio correspondiente se deberá incluir la inscripción "No presenta candidato". Otro dato: el modelo no incluye un casillero para el voto en blanco.

En el Congreso, los legisladores opositores avanzan con un dictamen para fijar una boleta única de papel similar a la que se usa en Córdoba.

Más de cinco diputados

En cada elección de medio término, son apenas cuatro los distritos que eligen más de cinco diputados nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. Es por eso que el modelo que impulsa la oposición incluye la nómina completa de los candidatos, con foto de los dos primeros (que por la ley de paridad son un hombre y una mujer), excepto en estos cinco casos. Por cuestiones de espacio, claro está, se optó por una "salida" que fue uno de los principales puntos que cuestionó el oficialismo.

La rosca de la tercera vía apunta a la Boleta Única



Alberto Fernández y un guiño a Cristina Kirchner: podría vetar la ley de Boleta Única que impulsa Juntos por el Cambio

¿En qué consiste? Para esos cuatro distritos, en la categoría de diputados se incluirán los primeros cinco candidatos, con las fotos de los dos primeros. Mientras que en los cuartos oscuros habrá colgados afiches con la nómina completa de los candidatos titulares, para que los votantes puedan consultarlos antes de votar.

Otros puntos clave

La oposición también logró acordar que en el dorso de la boleta se incluirá un casilleros para que el presidente de mesa -o su reemplazante- y los fiscales puedan firmar al momento de entregar la boleta al elector.

Por otra parte, será la Cámara Nacional Electoral establecerá el diseño de la boleta. En este sentido, el texto establece que "cada Junta Electoral Nacional adaptará dicho modelo de acuerdo con el número de listas que intervienen en la elección de su distrito".

Asimismo, el espacio que ocupará cada alianza en la boleta, para el caso de las PASO, quedará definido por sorteo público. En tanto, para las elecciones generales, los lugares en la boleta se se distribuirán de acuerdo a los resultados de las primarias.

El dictamen agrega el artículo 118 bis al Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945), que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 118 bis.- Recuento de sufragios por votos nulos. En el caso de que la cantidad de votos nulos sea de seis o más, la Junta Nacional Electoral procederá a realizar íntegramente el escrutinio de la mesa correspondiente.

Incorporación de tecnología

Luego de una serie de negociaciones, los legisladores lograron ponerse de acuerdo en torno a la incorporación de tecnologías electrónicas. Sobre este punto, hubo varias discusiones en torno a la redacción hasta que, finalmente, "hubo acuerdo político".

El proyecto incluye la posibilidad de incorporar tecnología electrónica.

Ahora bien, se acordó que la Cámara Nacional Electoral podrá incorporar tecnologías electrónicas exclusivamente en las siguientes etapas del proceso electoral:

Producción y actualización del registro de electores;

Oficialización de candidaturas;

Identificación del elector;

Digitalización y transmisión de los resultados del escrutinio de mesa desde el local de votación a los centros de cómputos.

Cómo lucirÍAn las boletas