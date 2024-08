Milei ya le puso día a la apertura del cepo al dólar: cuándo será

El presidente Javier Milei dio a entender el miércoles que se saldría del cepo cambiario luego de las elecciones de medio término, porque, dijo, se concretará cuando la base monetaria, hoy de $ 22,6 billones sea igual a la base monetaria ampliada, que incluye los depósitos del Tesoro en el BCRA más las LeFi, hoy en la zona de $ 47,7 billones.

"El riesgo de liberar ahora es que otra devaluación volvería a acelerar la inflación al menos unos meses, siendo difícil estimar el impacto en opinión pública".

"El riesgo de esperar, y mantener el cepo mucho tiempo, tiene que ver con las reservas: es que mientras haya brecha el BCRA no acumulará divisas, ya que se pudo al principio de 2024, pero por un tipo de cambio súper alto, por el desplome de la actividad y, fundamentalmente, por la calendarización de importaciones y eso dificultará bajar sensiblemente el riesgo país", revelan en la consultora 1816.

Reservas negativas

Es difícil saber qué nivel de reservas dispararía escenarios inestables, pero hoy calculan un negativo de u$s 5100 millones restando pagos de Bopreal a 12 meses y de aquí a enero inclusive hay que pagar u$s 4500 millones de soberanos, provinciales y FMI neto de desembolsos.

Si la suma de MULC y recaudación del blanqueo es neutra hasta enero, significa que si no se consigue financiamiento habrá que ir a buscar valores otra vez mínimos de reservas para principios 2025.

En LCG coinciden en la cifra de reservas netas negativas: las sitúan en -u$s 5200 millones, a mitad de camino respecto al nivel heredado: "Siguen las dudas sobre si el flujo de entrada de dólares será suficiente para cubrir el flujo de salida de corto y mediano plazo, hasta que se pueda tener acceso de nuevo a los mercados".

Pagos pendientes

A grandes rasgos, quedan pendientes pagos hasta fin de año por u$s 1100 millones en bopreales y u$s 300 millones netos al FMI: u$s 1100 millones de pagos y u$s 765 millones de desembolsos.

En enero se suma la exigencia de u$s 4500 millones por nuevos servicios de los Bonares y Globales. Todo esto en un contexto en el cual los pagos por importaciones se intensificarán a partir de habilitar dos cuotas en lugar de cuatro, y las exportaciones seguirán afectadas por cuestiones estacionales, en medio de precios internacionales más bajos.

A favor, el acuerdo con el BID incluye nuevas operaciones de crédito previstas para lo que resta del año por u$s 2100 millones adicionales, lo que habrá que confirmar. Lo mismo que el Repo con bancos que el ministro de Economía, Luis Caputo, dice estar negociando.

Agro liquida

Por ahora, sigue sorprendiendo para bien la sostenida participación del sector agropecuario en las ruedas del segmento oficial, ya que al aportar en torno a u$s 100 millones diario continúa explicando más de la mitad del volumen.

"Por la negativa, está situación pone en evidencia el aporte por debajo de lo esperado del resto de los sectores. Parece que la energía ayudó a fines del verano, pero no pudo aportar mucho en estos meses", señalan desde la consultora Outlier.

BCRA de compras

Con las ruedas transcurridas en agosto, el BCRA lleva comprados u$s 244 millones en un mes que estadísticamente es vendedor en casi u$s 200 millones, aunque con amplia dispersión en los extremos y con el cierre mensual, que suele ser vendedor, todavía pendiente.

Las reservas brutas acumulan una mejora de algo menos de u$s 1200 millones. Hasta el 9 de agosto, ultima información disponible del BCRA, los encajes en moneda extranjera acumulaban un avance de u$s 970 millones y los depósitos del gobierno una caída de unos u$s 160 millones. Con lo cual, menos de un tercio de la señalada mejora de las reservas brutas impactaba en netas.

Sigue acumulando

El BCRA sigue comprando y acumuló u$s 29 millones más, con lo cual sigue gustando el buen nivel de volumen de exportadores que se nota en la rueda.

Mientras el blue bajó $ 5 a $ 1350, los financieros subieron a $ 1275 el MEP y $ 1278 el contado con liquidación, ambos casi 1% arriba. Nicolás Cappella, de la mesa de IEB, cree que hubo mucho cierre de carry en los niveles de entre $ 1260 y $ 1270, que ya fue piso tres veces.