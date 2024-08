Zuchovicki reveló por qué no pegó el lunes negro en los mercados y qué puede pasar

Con elogios al plan económico del Gobierno, Claudio Zuchovicki reveló el principal motivo por el cual el Lunes Negro que vivieron los mercados a principios de semana, debido a los temores de que Estados Unidos entre en recesión, no impactó con fuerza en la Argentina.

Entrevistado en Neura Media, el consultor volvió a destacar el esfuerzo del oficialismo por "atacar las causas y no las consecuencias" y por alcanzar una posición superavitaria que permite afrontar desafíos de otra manera.

"Veo que por primera vez están atacando las causas y no las consecuencias, hay superávit primario y eso marca la diferencia. Superávit financiero no tenemos porque tuvieron que pagar Bopreal y vencimiento de bonos. Pero esto nos agarra mejor parados que otras veces", destacó.

"Tener superávit significa que podés decir lo que vos querés, cuando tenés déficit tenés que decir lo que quiere escuchar el otro ", ejemplificó.

La visión de Zuchovicki coincide con la del Gobierno, que analizó lo sucedido a nivel global como "una corrección más que un cambio de fundamentos".

En esa línea, desde el Ejecutivo resaltaron que las características del plan que lleva adelante Luis Caputo y el control cambiario colaboraron para aminorar el impacto.

"Este mismo escenario con el sobrante de pesos que había y sin cepo hubiera sido una calamidad", se sinceraron.



Pese a haber sufrido menos que otra plazas financieras, Zuchovicki habló de un "impacto colateral" que podría generar inconvenientes a futuro y pidió "no subestimar" la situación.

"No salimos ilesos pero tampoco lo subestimaría, no nos pega directamente porque no hay fondos invirtiendo acá, pero le pega a Brasil y si se devalúa el real, te saca competitividad a vos. Además se cayó mucho la soja, vienen cayendo el maíz y el trigo", apuntó.

"No estas directamente en la tormenta porque tampoco participamos en la fiesta en la que estaban los mercados, pero si lo manejas mal, en forma colateral te va a pegar, nunca podés subestimar una ola", concluyó.