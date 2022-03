Clases de liderazgo y bridge, la agenda del nuevo viaje de Mauricio Macri al exterior

Mauricio Macri no quiere que sus pedidos de autorización que le tiene que hacer al juez Julián Ercolini para viajar al exterior trasciendan, por eso su abogado Pablo Lanusse pidió específicamente que el expediente con el detalle de los destinos corra en paralelo. Sin embargo, siempre algo termina trascendiendo.



El Cronista pudo saber que el ex presidente está hoy mismo en Miami, Estados Unidos, y allí se quedará toda la semana, dando clases en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), una prestigiosa universidad estatal, quizás la principal del sur.

Macri forma parte de los invitados especiales de este seminario que arrancó el 31 de enero último, donde está acompañado por el fiscal general 2019-2021 de El Salvador Raúl Melara, el ex embajador de Chile en la Argentina 2019-2022 Nicolás Monckeberg y la congresista norteamericana 1997-2017 por el condado de Orange, California, Loretta Sánchez.

Se trata de un programa de liderazgo de un semestre de duración que, a su vez, convoca a otros invitados para participar de charlas y debates en políticas públicas que fortalecieron el sistema de libre empresa y mejoraron la libertad individual, según explica en la web el fundador del Centro Adam Smith, que arrancó con este programa su segundo año.

El ex presidente está al frente de un tramo del seminario al que le puso como título "Cómo liderar el cambio: 8 lecciones de negocios, deporte y política" .

Concluida la semana volverá a Buenos Aires, y el 25 de marzo partirá a Madrid como escala hacia Parma, para competir en el Campeonato Mundial de Bridge. Experto en el sofisticado juego de naipes que perfeccionó durante la pandemia, Macri está en el 336º lugar del ranking global y 7º en el ranking argentino.

De Italia, el ex presidente se trasladará a Qatar a atender sus obligaciones como presidente de la Fundación FIFA, debido a que allí se disputará la Copa Mundial de Fútbol entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, en lo que será su XXII edición.

Su estadía para dar clases en Miami y el viaje del Gobernador de Jujuy a Dubai para participar en la Expo Dubai 2020 dificultaron por segundo día consecutivo la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC). "Sobre todo Gerardo (Morales) estuvo muy complicado, ya que la diferencia horario entre Dubai y la Argentina es de siete horas", dijeron voceros de JxC.