El Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra que mejorará la seguridad vial en el barrio de Villa Urquiza, en la Comuna 12. La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) es la encargada de llevar adelante la construcción del nuevo paso bajo nivel en Av. Álvarez Thomas y las vías del ferrocarril Mitre – ramal J. L. Suárez. Esta iniciativa forma parte de un plan de obras que busca mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en el porteño. Para las obras, desde el Gobierno porteño y AUSA informaron que este miércoles 18 de marzo, a las 23 horas, se cerrará el cruce a nivel ubicado en Álvarez Thomas y las vías del ferrocarril para continuar con el avance de los trabajos. Para garantizar la conectividad del barrio durante la obra, se habilitará un paso a nivel provisorio construido a 200 metros del cruce original, sobre la calle Miller. Este paso estará disponible desde la mañana del jueves 19 de marzo y permanecerá en funcionamiento durante todo el tiempo que dure la construcción. La calzada del paso provisorio contará con dos carriles de circulación y funcionará en mano única hacia Av. General Paz. Su objetivo es asegurar la conectividad entre ambos lados de la vía mientras se desarrollan los trabajos del nuevo paso bajo nivel. El cierre del cruce a nivel en Álvarez Thomas y la apertura del paso provisorio en Miller representan el inicio de una etapa crítica de la obra. Durante este período, vecinos, automovilistas y peatones deberán adaptarse al nuevo circuito de circulación. Todo el tránsito que habitualmente cruza las vías por Álvarez Thomas deberá redirigirse por Av. Olazábal - Miller – Pedro Rivera – Galván. Los vehículos livianos también tendrán la opción de desviarse por Av. Monroe y cruzar las vías a través del paso bajo nivel Pacheco, construido en 2013 con una altura libre de paso de 2,80 metros, con el objetivo de descomprimir el tránsito de autos y motos en la avenida Álvarez Thomas. Para facilitar la circulación, a calle Pedro Rivera, que entre Miller y Galván es doble mano, pasará a ser sentido único hacia Galván. Este cambio busca ordenar el flujo vehicular en uno de los tramos más demandados del desvío. Además, se prohibirá el estacionamiento en varios tramos de la zona para garantizar la fluidez del tránsito: en Pedro Rivera entre Miller y Galván (ambas manos), en Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas (ambas manos) y en Av. Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen (mano derecha, en sentido al sur). Estos cambios en la circulación estarán vigentes durante todo el período de obra y afectarán a una zona de alta densidad vehicular del barrio de Villa Urquiza, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y respetar la señalización provisoria instalada. El proyecto consiste en construir un túnel de 255 metros de longitud sobre Av. Álvarez Thomas, entre las calles Monroe y Pedro Rivera, que cruzará por debajo las vías del tren. Contará con dos carriles de circulación en mano única hacia el norte, es decir, en dirección a Av. Gral. Paz. La intervención abarcará unos 10.600 m² y se estima que beneficiará a más de 29.000 personas, mejorando la circulación de aproximadamente 18.000 vehículos por día. En la salida del túnel, pasando la calle Cullen, la calzada se ensanchará hasta alcanzar 4 carriles de circulación. Dos de ellos se desviarán por Galván hacia la derecha, mientras que los otros dos continuarán en línea recta por Av. Álvarez Thomas, distribuyendo el tránsito de manera más eficiente. Para los peatones y personas con movilidad reducida, se construirán pasarelas peatonales bajo nivel a cada lado de la calzada, con escaleras y rampas de acceso. En los laterales del paso bajo nivel se habilitarán calles de convivencia para garantizar el acceso de frentistas a sus viviendas y comercios. Los trabajos se completarán con una puesta en valor del espacio público que incluirá nuevas veredas, mobiliario urbano renovado y trabajos de forestación, revitalizando integralmente el sector. Uno de los objetivos centrales del proyecto es eliminar el cruce a nivel existente y, con él, los tiempos de barrera baja que generan demoras cotidianas para miles de conductores y peatones. La obra también permitirá eliminar el riesgo de accidentes con el tren. A su vez, al suprimir el cruce a nivel, se podrá aumentar la frecuencia ferroviaria en el ramal J. L. Suárez del ferrocarril Mitre. Para reforzar la seguridad en el sector, se instalarán cámaras de monitoreo y nuevo alumbrado con tecnología LED, que además permitirá un ahorro energético considerable en comparación con el sistema de iluminación actual. El sistema hidráulico será readecuado en su totalidad, y se incorporará una estación de bombeo con grupo electrógeno para asegurar el funcionamiento del túnel incluso ante eventuales cortes de energía eléctrica.