A partir de este lunes, la circulación en una zona clave para el desarrollo petrolero de Vaca Muerta tendrá cambios temporales. La medida impacta en uno de los accesos a Añelo, donde el tránsito pesado es muy común por los vehículos de empresas y particulares en horas pico. El desvío se debe al avance de una rotonda proyectada para agilizar maniobras, reducir demoras y mejorar la seguridad en un punto que concentra un alto caudal de camiones, maquinaria y utilitarios. La modificación rige sobre la Ruta Provincial 7, en el cruce con la nueva Circunvalación de Añelo, a la altura del Parque Industrial. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que, desde este 16 de marzo, la circulación se encauza mediante un desvío señalizado a pocos metros del frente de obra, con presencia de personal para guiar el tránsito y minimizar demoras. La RP 7 es uno de los corredores más transitados de la provincia que vincula Añelo con localidades productivas como San Patricio del Chañar y articula distintos accesos a sectores clave del desarrollo de Vaca Muerta. La reconfiguración temporal del tránsito responde a la construcción de una rotonda en el empalme entre la RP 7 y la Circunvalación de Añelo. El objetivo es reordenar los flujos de ingreso y egreso al área petrolera, reducir puntos de conflicto y aliviar la congestión en horas de mayor circulación. Este nuevo distribuidor a nivel busca: Las autoridades solicitaron tener los siguientes recaudos: