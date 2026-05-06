El Aeropuerto de Jerez, una infraestructura fundamental para el sur de España y el turismo andaluz, vivirá una transformación integral en los próximos años. Aena anunció una inversión cercana a los 95,1 millones de euros entre 2027 y 2031, lo que supone casi cuadruplicar el presupuesto actual del Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora II 2022-2026), que asciende a 24,6 millones de euros. Esta ambiciosa renovación posiciona al aeródromo jerezano como el tercero con mayor dotación en Andalucía, solo por detrás de Málaga y Sevilla. La notable inyección económica forma parte del Dora III (2027-2031), aprobado recientemente por el consejo de administración de Aena. Entre las actuaciones más relevantes destaca la construcción de un nuevo edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), que reforzará de forma significativa los protocolos de emergencia. Además, se ejecutarán obras para prevenir inundaciones en el campo de vuelo y la plataforma, mejorando la resiliencia de la infraestructura ante condiciones meteorológicas adversas. Se prevén mejoras sustanciales en los sistemas de seguridad de toda la instalación. Estas actuaciones, combinadas con la ampliación de la plataforma para aviación general (utilizada por jets privados, helicópteros, operaciones de carga y la escuela de pilotos), permitirán una gestión más fluida y segura del tráfico aéreo y terrestre. La terminal también recibirá una puesta al día importante: nueva equipación en la zona de facturación, adecuación del estacionamiento de autobuses, cubrición de zonas peatonales con marquesinas y mejoras en la climatización. Estas intervenciones no solo elevarán la experiencia del pasajero, sino que optimizarán los flujos internos y reducirán tiempos de espera. Otro eje fundamental de la renovación será la reducción del consumo eléctrico. Se instalarán sistemas de bajo consumo y se optimizarán las zonas de calderas y equipos de climatización. De esta manera, el Aeropuerto de Jerez avanzará hacia una operación más sostenible sin sacrificar comodidad ni funcionalidad. El Aeropuerto de Jerez cuenta actualmente con capacidad para 2,4 millones de pasajeros al año (aproximadamente 1600 por hora) y puede gestionar hasta 20 operaciones por hora en el campo de vuelo y 16 en la plataforma comercial. Aunque no ha alcanzado los objetivos de crecimiento previstos en el Dora II (se esperaba superar 1,1 millones de pasajeros en 2026), las previsiones para 2026 son positivas y se espera recuperar el impulso tras la bajada registrada en 2025. Estas inversiones buscan precisamente potenciar el tráfico, atrayendo más rutas y operadores mediante una infraestructura moderna, segura y eficiente. La ampliación de la plataforma para aviación general, por ejemplo, fortalecerá el segmento de jets privados y helicópteros, diversificando la actividad. Para hacer frente a este plan inversor, Aena prevé un incremento medio de las tarifas aeroportuarias de unos 25 céntimos por pasajero. Esta cantidad podría reducirse a poco más de 10 céntimos si las compañías aéreas cumplen con los incentivos para el mantenimiento y crecimiento de rutas. La medida ya ha generado debate, con críticas de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), pero Aena la justifica como necesaria para financiar las mejoras. El Dora III sigue su tramitación: tras la aprobación del consejo de Aena, debe recibir el visto bueno de la Dirección General de Aviación Civil, la CNMC y, finalmente, el Consejo de Ministros, previsto para septiembre.