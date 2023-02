Bridge, FIFA y clases magistrales: Macri prepara un mes de viajes y define si es candidato

- ¿Vos qué opinas? ¿Mauricio (Macri) será o no candidato? La pregunta es habitual e insistente en cualquier encuentro entre gente de Juntos por el Cambio. La duda ya carcome la paciencia de la coalición opositora. Algunos, como Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal Republicano), se lo expresaron en privado. Otros, como Mario Negri (UCR), lo dicen en público.

Los del PRO son más cautelosos. Lo que de verdad piensan, no lo dicen ni en privado. En público, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich se cuidan de pronunciar palabras que hieran el liderazgo del exPresidente. Mientras tanto, Macri prepara una gira que lo llevará de las clases magistrales a un nuevo torneo de bridge

Parece que alguien había convencido al Jefe de Gobierno porteño que tenía que mostrar que enterraba al padre (político) y así se lo hizo sentir a Macri la noche en la que ganaron las elecciones legislativas en noviembre de 2021. "Mauricio quedó atrás en el escenario y Horacio quiso quedarse con la victoria. Aunque Macri hace como que no le importa, nunca se lo va a perdonar", aseguró un dirigente de posición equidistante que tuvo noticias de la personalidad rencorosa del exPresidente.

El Jefe de Gobierno tomó nota de su disgusto y tuvo que recoger el barrilete de la independencia política a poco de andar, a pesar de que se consideraba el padre de la victoria en la legislativa del 2021, donde Juntos por el Cambio derrotó al oficialismo no solo en CABA -con Vidal a la cabeza- y Provincia de Buenos Aires -detrás de Diego Santilli-, sino también en distritos que el peronismo nunca había perdido, como es el caso de La Pampa. Pero con el paso de los meses, la desconfianza entre ambos solo creció.

Sobre Bullrich, acota que "Mauricio le dio el PRO que no quisieron ni Rodríguez Larreta ni María Eugenia Vidal, así pudo crecer y hoy está a la par de Horacio porque se animó a tomar un hierro caliente como era el partido en momentos difíciles. Ahora no la va a dejar sin posibilidades, aunque tiene dudas de su capacidad de gestión".

MAURICIO MACRI VIAJA en MARZO

Lo cierto es que cualquier decisión que se tome es provisoria. "No habrá reglas ni orden hasta que Macri diga qué va a hacer" repiten. ¿Quién es el eje ordenador? "Cada candidato tiene su armado, y si no tenemos un eje, no hay sobre qué organizarse", explican.



El exPresidente piensa viajar a fines de febrero a dar clases a la Universidad de Bologna y es probable que en marzo participe de un encuentro mundial de bridge, aunque esto último no pudo ser confirmado . En cambio, sí tiene planificadas reuniones en la Fundación FIFA.

Durante su viaje, Macri no va a comunicar si será o no candidato. Tiene previsto volver a fines de marzo y unos días después dar a conocer su decisión, que aún no tiene tomada, según se reveló. Es decir, faltan todavía 45 días como mínimo para que la coalición opositora termine su etapa preparatoria y arranque la campaña.

Rodríguez Larreta tiene previsto hacerlo antes, en los últimos días de febrero, para hablar ya como candidato presidencial el 1º de marzo, cuando de inicio a la apertura de las sesiones legislativas de la Ciudad.

Mientras tanto, en el PRO, en el radicalismo, en la Coalición Cívica, son muchos los dirigentes que se atajan y expresan su buen vínculo con Bullrich. Es el caso de la también precandidata a presidente Vidal, quien hizo trascender que se hablan varias veces a la semana y mantuvieron un largo encuentro la semana pasada, aparentemente, para explorar algún tipo de acuerdo político. Pocos meses atrás era algo imposible.

En cuanto a los distritos que obsesionan en el PRO, y aunque nadie lo diga, ya habría un acuerdo para que Jorge Macri sea el candidato en la Ciudad y Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires. En Córdoba, sin embargo, la discusión es todavía álgida porque el exPresidente tiene aliados que no son competitivos en términos electorales.

Aunque todavía son cuestiones atadas con alambre. Si no se despeja el interrogante Macri, nada será definitivo.