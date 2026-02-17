El Gobierno confirmó todos los cambios que están vigentes en el trámite para hacer la renovación anual del Certificado Único de Discapacidad (CUD) que permite asegurarse y acceder al pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios. A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció en 2025 una prórroga para los certificados de discapacidad que aplica para las dos versiones disponible, tanto en formato papel y en formato digital. El vencimiento del CUD estaba establecido para el año pasado, pero ahora se confirmó que los CUD a los que les corresponda el beneficio seguirán vigentes en 2026 sin necesidad de tener que hacer ningún nuevo trámite. La Agencia Nacional de Discapacidad reconfirmó que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron prorrogados por un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026. Sin embargo, los CUD con fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024 sí debían renovarse en 2025, ya que no estaban incluidos en la prórroga para los demás certificados. El objetivo de la medida es garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares del certificado, dándoles más tiempo para renovar el trámite. Además, busca evitar la saturación de turnos en las fechas de actualización. Quienes deseen obtener el Certificado Único de Discapacidad deben presentar alguna de las siguientes condiciones: Intelectual y Mental.Visual.Motor.Auditivo.Respiratorio.Cardiovascular.Renal urológico.Digestivo/Hepático. El Certificado Único de Discapacidad es un documento sin costo que valida la condición de discapacidad de una persona. Su entrega ocurre tras una evaluación por un grupo de profesionales de distintas áreas. Para consultar la documentación requerida según el tipo de discapacidad se puede acceder a este link. Los titulares del CUD pueden brinda de los siguientes beneficios: Cobertura total del 100% en las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad. Esto incluye: tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis, entre otros.Acceso gratuito al transporte público Nacional en trenes, subtes, colectivos y micros, tanto de corta como de larga distancia.El Símbolo Internacional de Acceso que garantiza libre tránsito y estacionamiento.Acceso a asignaciones familiares destinadas a personas con discapacidad.Exención de ciertas tasas municipales.Beneficios especiales para la compra de vehículos.