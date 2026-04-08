La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió desestimar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por su actuación en la causa vinculada al intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los cruces en torno a la mesa del órgano judicial terminaron en acusaciones cruzadas y alusiones a la líder presa en su departamento de San José 1111. El debate, que se extendió durante cerca de dos horas, giró en torno al planteo del juez consejero Diego Barroetaveña para cerrar el expediente impulsado por diputados del kirchnerismo, que cuestionaban el manejo del teléfono de Fernando Sabag Montiel tras su detención en septiembre de 2022. Ese fue el punto base de la acusación frente al reclamo de quienes sostienen que se dilataba adrede el tratamiento de caso Capuchetti. Barroetaveña sostuvo que no correspondía seguir ampliando la investigación y cuestionó la incorporación de nuevas medidas de prueba. “Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario”, afirmó. De esta manera se opuso al planteo de los diputados del Frente de Todos para incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional. Paradójicamente, la defensa de Capuchetti compartía esta solicitud. Barroetaveña remarcó que “seguir el curso de esta ampliación de denuncia [...] es prestarse a la maniobra de dilación” y advirtió que el expediente “ya está sumamente demorado”. La postura fue rechazada de inmediato por el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade, quien defendió la necesidad de avanzar con nuevas medidas, y por otros consejeros que cuestionaron el cierre del caso. En el intercambio, Barroetaveña apuró la definición: “Pato o gallareta, se vota hoy”. El representante judicial redobló la apuesta cuando sugirió que la motivación detrás de la mora en la resolución del expediente era una persecución. Resaltó que su llegada al Consejo de la Magistratura fue con la idea de que de no haya “jueces corruptos” pero tampoco “jueces perseguidos injustamente” en el tiempo. “Hay que tener carita, hay que tener excelso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza -lo cruzó de nuevo Tailhade-. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune…" También intervino en sintonía con esta demanda del kirchnerismo el senador libertario Luis Juez, quien se opuso a la desestimación y sostuvo que debía profundizarse la investigación. El legislador cordobés cuestionó posibles actitudes corporativas dentro del Consejo y remarcó que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor. Finalmente, con el voto de los consejeros jueces, el senador Eduardo Vischi y el académico Hugo Galderisi, se rechazó la postergación del tratamiento y se aprobó la desestimación de la denuncia contra Capuchetti. En la misma reunión —la primera del año de la comisión que preside el abogado César Grau— también se resolvieron otros casos disciplinarios con impacto sobre magistrados. Por unanimidad, se aprobó la citación por el artículo 20 del reglamento al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral. El artículo 20 implica la notificación formal al magistrado para que realice su descargo frente a las pruebas reunidas, en una instancia equiparable a una indagatoria dentro del proceso disciplinario. Además, con la abstención del senador Mariano Recalde, la comisión resolvió remitir a la comisión de Acusación el expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien ya se encuentra procesado penalmente. El caso se originó a partir de una denuncia impulsada en julio de 2025 por el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, luego de que se detectara que Salmain no había declarado, al concursar para su cargo, que había sido cesanteado del Poder Judicial en el marco de un sumario previo. Sobre el magistrado pesa además un procesamiento con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato, en una causa donde se lo investiga por presuntas maniobras judiciales para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares. Según la investigación, un empresario arrepentido declaró que Salmain le habría solicitado, junto a un escribano intermediario, un pago de u$s 200 mil. Tanto la desestimación del caso Capuchetti como las decisiones adoptadas en los otros expedientes serán elevadas al plenario del Consejo de la Magistratura, donde deberán ser analizadas y votadas por el cuerpo en su conjunto.