Monotributo 2026: el cambio de ARCA que entra en vigencia desde febrero y podría hacer que pagues más. Foto: Shutterstock

Una nueva medida por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría hacer que un contribuyente pague de más al pagar el monotributo mensual. Se trata del régimen simplificado que unifica el pago de IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y obra social en una cuota mensual fija.

Justamente, el organismo fiscal subió el piso de facturación y las categorías, las cuales indican el monto tope que se factura en el año. Esas escalas dependen de los ingresos brutos anuales de las personas; por ende, el pago mensual también varía.

¿Por qué algunos monotributistas pagarán de más a partir de febrero?

Desde febrero de 2026, ARCA aplica un ajuste semestral por inflación (IPC del segundo semestre de 2025) e incrementará un 14,29% el tope de facturación, parámetros adicionales y cuotas mensuales.

Este cambio, vigente entre febrero y agosto de 2026, puede obligar a muchos monotributistas a recategorizarse hacia una categoría superior si su facturación actual supera la categoría en la que estaban.

De esta manera, el fisco recategorizará automáticamente al contribuyente, por lo que obligará a que abonen una cuota más alta por haberse pasado de categoría.

ARCA: nuevos topes de facturación anual desde febrero

ARCA informó las escalas actualizadas del monotributo que estarán vigentes a partir del 1° de febrero hasta julio de 2026 debido a los ajustes por inflación:

Categoría A: hasta $ 10.277.988

Categoría B: hasta $ 15.058.447

Categoría C: hasta $ 21.113.865

Categoría D: hasta $ 26.212.853

Categoría E: hasta $ 30.840.480

Categoría F: hasta $ 38.624.048

Categoría G: hasta $ 46.277.093

Categoría H: hasta $ 70.113.407

Categoría I: hasta $ 78.479.216

Categoría J: hasta $ 89.872.640

Categoría K: hasta $ 108.357.084.

¿Cuánto pagarán los monotributistas a partir de febrero?