Una nueva medida por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría hacer que un contribuyente pague de más al pagar el monotributo mensual. Se trata del régimen simplificado que unifica el pago de IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y obra social en una cuota mensual fija.

Justamente, el organismo fiscal subió el piso de facturación y las categorías, las cuales indican el monto tope que se factura en el año. Esas escalas dependen de los ingresos brutos anuales de las personas; por ende, el pago mensual también varía.

¿Por qué algunos monotributistas pagarán de más a partir de febrero?

Desde febrero de 2026, ARCA aplica un ajuste semestral por inflación (IPC del segundo semestre de 2025) e incrementará un 14,29% el tope de facturación, parámetros adicionales y cuotas mensuales.

Este cambio, vigente entre febrero y agosto de 2026, puede obligar a muchos monotributistas a recategorizarse hacia una categoría superior si su facturación actual supera la categoría en la que estaban.

De esta manera, el fisco recategorizará automáticamente al contribuyente, por lo que obligará a que abonen una cuota más alta por haberse pasado de categoría.

ARCA: nuevos topes de facturación anual desde febrero

ARCA informó las escalas actualizadas del monotributo que estarán vigentes a partir del 1° de febrero hasta julio de 2026 debido a los ajustes por inflación:

  • Categoría A: hasta $ 10.277.988
  • Categoría B: hasta $ 15.058.447
  • Categoría C: hasta $ 21.113.865
  • Categoría D: hasta $ 26.212.853
  • Categoría E: hasta $ 30.840.480
  • Categoría F: hasta $ 38.624.048
  • Categoría G: hasta $ 46.277.093
  • Categoría H: hasta $ 70.113.407
  • Categoría I: hasta $ 78.479.216
  • Categoría J: hasta $ 89.872.640
  • Categoría K: hasta $ 108.357.084.

¿Cuánto pagarán los monotributistas a partir de febrero?

  • Categoría A: $42.386,74
  • Categoría B: $48.250,78
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes).