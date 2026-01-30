En esta noticia
Una nueva medida por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría hacer que un contribuyente pague de más al pagar el monotributo mensual. Se trata del régimen simplificado que unifica el pago de IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y obra social en una cuota mensual fija.
Justamente, el organismo fiscal subió el piso de facturación y las categorías, las cuales indican el monto tope que se factura en el año. Esas escalas dependen de los ingresos brutos anuales de las personas; por ende, el pago mensual también varía.
¿Por qué algunos monotributistas pagarán de más a partir de febrero?
Desde febrero de 2026, ARCA aplica un ajuste semestral por inflación (IPC del segundo semestre de 2025) e incrementará un 14,29% el tope de facturación, parámetros adicionales y cuotas mensuales.
Este cambio, vigente entre febrero y agosto de 2026, puede obligar a muchos monotributistas a recategorizarse hacia una categoría superior si su facturación actual supera la categoría en la que estaban.
De esta manera, el fisco recategorizará automáticamente al contribuyente, por lo que obligará a que abonen una cuota más alta por haberse pasado de categoría.
ARCA: nuevos topes de facturación anual desde febrero
ARCA informó las escalas actualizadas del monotributo que estarán vigentes a partir del 1° de febrero hasta julio de 2026 debido a los ajustes por inflación:
- Categoría A: hasta $ 10.277.988
- Categoría B: hasta $ 15.058.447
- Categoría C: hasta $ 21.113.865
- Categoría D: hasta $ 26.212.853
- Categoría E: hasta $ 30.840.480
- Categoría F: hasta $ 38.624.048
- Categoría G: hasta $ 46.277.093
- Categoría H: hasta $ 70.113.407
- Categoría I: hasta $ 78.479.216
- Categoría J: hasta $ 89.872.640
- Categoría K: hasta $ 108.357.084.
¿Cuánto pagarán los monotributistas a partir de febrero?
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes).