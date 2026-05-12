El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, envió una carta al titular de la Sociedad Interamericana de Prensa, Pierre Manigault, para rechazar las acusaciones impulsadas por el diario ABC Color sobre un supuesto “ataque a la libertad de expresión” en el marco de la causa judicial por lavado de dinero abierta contra Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas. La misiva pública de Domínguez se produce en medio de la escalada judicial derivada del FIFAgate, donde la CONMEBOL colabora desde hace años con la Justicia de Estados Unidos, Suiza y Paraguay para recuperar fondos desviados durante la gestión del fallecido exdirigente Nicolás Leoz. En la carta, difundida oficialmente por la entidad sudamericana, Domínguez contextualiza el rol que asumió desde que llegó a la presidencia de la CONMEBOL en 2016. “Emprendimos entonces una verdadera cruzada para recuperar los recursos que le habían robado al fútbol y lograr la penalización de quienes dañaron su patrimonio”, afirma. Y agrega: “La CONMEBOL colaboró activamente con la justicia de EEUU, Suiza y Paraguay y logró la recuperación de más de u$s 128 millones de manos de la corrupción”. El conflicto gira alrededor de la investigación por presunto lavado de activos contra directivos del Banco Atlas, entidad señalada por haber administrado millonarios fideicomisos vinculados a Leoz aun cuando ya pesaban sobre él acusaciones internacionales por corrupción. El caso adquirió además una dimensión política y mediática debido a que Zaldívar es esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color. Tanto el banco como el diario integran el Grupo Zuccolillo. Domínguez recuerda a Manigault que “el diario Abc Color ha publicado declaraciones suyas y de otras autoridades de la SIP respaldando su relato, que califica de ‘ataque a la libertad de prensa’ la acusación de la Fiscalía al presidente de un banco". Y lejos de limitarse a un planteo institucional, el presidente de la CONMEBOL busca reforzar su legitimidad para intervenir en el debate sobre libertad de expresión. Recuerda, en su carta, que antes de desembarcar en el fútbol dirigió medios de comunicación en Paraguay y participó activamente en organismos vinculados a la defensa de la prensa. “Tuve el honor de dirigir durante muchos años los diarios La Nación y Crónica, con sus ediciones impresas y digitales, las radios 970 AM y Montecarlo FM y la revista Foco”, sostiene Domínguez. También recuerda que ocupó “la vicepresidencia de la Comisión de la Libertad de Expresión para Paraguay” y que incluso elaboró informes anuales sobre la situación de la libertad de prensa para la SIP. En otro de los pasajes centrales de la carta, Domínguez apunta contra lo que define como una utilización indebida del concepto de libertad de expresión para deslegitimar una causa penal por delitos financieros. “¿Ser propietario de un diario exime de cualquier responsabilidad penal?”, se pregunta. Y continúa: “¿Es razonable que el esposo de la directora de un diario sea acusado, invocándose pruebas concretas, por supuestamente lavar millones de dólares de la corrupción y después se declare perseguido por su vínculo familiar con un medio de prensa?”. Para el dirigente, el argumento impulsado por ABC Color constituye una “falacia”. “La libertad de prensa y de expresión es un valor fundamental en nuestra sociedad y por eso mismo es indispensable no banalizarla ni permitir que sea manipulada para truncar o torcer la labor de la Justicia”, afirmó. Domínguez también cuestiona el abordaje editorial del diario paraguayo sobre la causa. “Abc Color evita tocar el fondo de la cuestión. No publica pruebas que desmientan o debiliten los argumentos de la Fiscalía”, sostiene. Y añade: “En lugar de eso busca presentar a una entidad financiera como la víctima de un… ataque a la libertad de prensa”. Según el presidente de la CONMEBOL, el eje del expediente judicial no involucra contenidos periodísticos sino presuntas operaciones financieras irregulares. “Los procesados son ejecutivos bancarios, no periodistas. El delito no es un editorial o una investigación periodística que haya molestado al poder, sino una acusación fiscal que señala la aceptación de dinero sucio por parte de un banco”, remarcó. La carta también retoma uno de los puntos centrales de la investigación: la creación de fideicomisos millonarios vinculados a Nicolás Leoz. “Los hechos son simples, diáfanos: el Banco Atlas conformó millonarios fideicomisos a nombre de Nicolás Leoz. Lo hizo cuando ya pesaba sobre este dirigente deportivo un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos”, señaló. Como publicó El Cronista en abril de 2025, la CONMEBOL sostiene que el Banco Atlas permitió el movimiento y resguardo de fondos vinculados a maniobras de corrupción sin activar mecanismos de control antilavado, incluso cuando Leoz ya era requerido internacionalmente por Estados Unidos. La entidad sudamericana reclama recuperar cerca de USD 17 millones asociados a esos fideicomisos. En el cierre de la carta, Domínguez deja en claro que la CONMEBOL mantendrá la ofensiva judicial para recuperar activos vinculados al FIFAgate. “Nada nos moverá de ese camino, por grandes y poderosos que puedan ser los intereses y sectores afectados”, afirmó. Y concluye poniéndose a disposición del presidente de la SIP “para responder las preguntas que considere pertinentes con relación a este caso. Estoy seguro de que con información procedente de varias fuentes la SIP podrá formarse una opinión más justa y ecuánime sobre el asunto. Las declaraciones que le atribuye el diario ABC Color no solo reflejan poco conocimiento del caso, sino que también podrían ser utilizadas para influir sobre quienes deben juzgarlo con independencia y autonomía”.