Pedro Sánchez exige a los empresarios subir los sueldos de la clase media y llegar a un acuerdo con los sindicatos (foto: EFE)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo este miércoles un llamamiento a la patronal para alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales y aumentar los salarios de la clase media y trabajadora.

Según informó EFE, Sánchez realizó estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, después de que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, le preguntara si está dispuesto a adoptar nuevas medidas para ampliar los derechos laborales y sociales durante lo que resta de legislatura.

Entre las prioridades planteadas por Aizpurua se encuentra establecer por ley el 60% del salario medio como referencia para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea.

Sánchez pide a la patronal mejorar los salarios de la clase media

En su respuesta a Aizpurua, Sánchez aseguró que el Gobierno continuará trabajando para mejorar las condiciones de los trabajadores y defendió la negociación colectiva como una de las principales vías para lograr nuevas subidas salariales.

El presidente pidió concretamente que la patronal sea “sensible a las demandas de los sindicatos” para mejorar las condiciones laborales de una clase media y trabajadora que no se encuentra dentro del salario mínimo, pero que, según señaló, también necesita ver incrementadas sus retribuciones.

“En eso está el Gobierno de España, señoría, y hago ese llamamiento a la patronal para que se pueda llegar a un acuerdo”, afirmó Sánchez durante su intervención en el Congreso, según recoge la información de EFE.

El Ejecutivo ya había reclamado anteriormente a los empresarios avanzar en la negociación colectiva. En febrero, durante la firma del acuerdo para actualizar el SMI de 2026, Sánchez pidió a la patronal sentarse con los sindicatos para impulsar aumentos generalizados de los salarios en aquellos sectores donde las retribuciones no estaban creciendo en términos reales.

Bildu reclama fijar por ley el 60% del salario medio para el SMI

Durante la sesión de control, Aizpurua preguntó directamente a Sánchez si el Gobierno establecerá por ley que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, una de las medidas laborales que EH Bildu reclama para lo que resta de legislatura.

Sánchez aseguró que el Gobierno seguirá actuando en este sentido y recordó las políticas laborales aprobadas durante los últimos años. Según la información oficial de Moncloa, el presidente destacó que el Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado un 66% desde 2018.

El Gobierno aprobó para 2026 un nuevo incremento del SMI, que Sánchez presentó en febrero como una medida dirigida a mejorar los ingresos de unos 2,5 millones de trabajadores, especialmente jóvenes y mujeres.

Sin embargo, la propuesta planteada ahora por Aizpurua busca ir un paso más allá y dejar fijada legalmente la referencia del 60% del salario medio para determinar la evolución futura del salario mínimo.

Pedro Sánchez exige a los empresarios subir los sueldos de la clase media y llegar a un acuerdo con los sindicatos (foto: Pexels).

Las otras medidas laborales que Bildu reclama al Gobierno

La portavoz de EH Bildu también pidió al Ejecutivo recuperar unas indemnizaciones por despido que calificó como “justas y suficientes” y establecer por ley cuantías adicionales obligatorias para las horas extraordinarias.

Entre sus reclamaciones incluyó además la implantación de un registro horario efectivo, una cuestión que forma parte del debate sobre las condiciones laborales y el control de las jornadas de trabajo.

Aizpurua advirtió a Sánchez de que queda poco tiempo de legislatura y aseguró que su grupo no observa todavía una determinación suficiente para abordar un paquete de medidas laborales más amplio.

Por su parte, Sánchez defendió la actuación del Ejecutivo y sostuvo que su Gobierno ha trabajado especialmente en favor de los trabajadores. Entre las medidas adoptadas destacó la reforma laboral, el incremento del SMI y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.