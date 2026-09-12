Cada vez más personas deciden emigrar en busca de nuevas oportunidades laborales y Australia se convirtió en uno de los destinos donde viven y trabajan argentinos.

Uno de ellos es Dylan Juárez, un joven argentino que trabaja en el rubro de la construcción en Australia y decidió contar cómo es su rutina laboral, cómo transcurre un día de trabajo y cuánto dinero recibe por su empleo.

Un albañil reveló cuánto gana en Australia

A través de un video que publicó en su perfil de TikTok, Dylan Juárez manifestó que al trabajar en la limpieza de un techo , la paga es de 40 dólares la hora y que al final del día, el total es de 320.

El joven argentino contó cuánto gana en Australia. Captura TikTok

En la publicación titulada como “ Te muestro lo que gano en un día de trabajo en Australia” , el muchacho que se dedica al rubro de la construcción expresó: “Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares. 40 dólares la hora me están pagando en Australia por limpiar este techo”.

“Es después de ocho horas y de haber estado todo el día bajo el rayo del sol”, concluyó al final del video para detallar cómo es su rutina diaria en Australia.

Qué se necesita para trabajar en Australia siendo mexicano

Los mexicanos que quieran vivir y trabajar legalmente en Australia deben contar con una visa que autorice el empleo.

Requisitos para mexicanos