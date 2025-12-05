La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores límite que rigen a partir de diciembre para transferencias realizadas a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias.

De esta maner, las entidades financieras deberán reportar automáticamente a ARCA cuando un usuario supere los montos establecidos.

En esos casos, la agencia pedirá documentación que respalde las transacciones consideradas sospechosas.

¿Cuál es el nuevo límite de transferencias en diciembre?

Los topes fijados por ARCA para diciembre 2025 son los siguientes:

Transferencias y acreditaciones : hasta $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Extracciones en efectivo : límite de $ 10.000.000.

Saldos bancarios al cierre del mes : máximo de $ 50.000.000 para particulares y $ 30.000.000 para empresas.

Plazos fijos : hasta $ 100.000.000 en personas físicas y $ 30.000.000 en jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa : tope de $ 100.000.000 para individuos.

Compras como consumidor final : hasta $ 10.000.000 sin necesidad de justificar.

Pagos de todo tipo: límite de $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Aunque no hay un límite en la cantidad de operaciones mensuales , sí se controla el monto total acumulado.

¿Cuáles son las sanciones de ARCA?

Cuando se exceden los límites, ARCA puede iniciar una investigación y solicitar documentación como:

Recibos de sueldo.

Constancias de jubilación.

Declaraciones juradas de impuestos.

Facturas por ventas o servicios.

Registros de transferencias anteriores.

Si el contribuyente no logra justificar los movimientos, se aplicarán sanciones que incluyen la retención de operaciones y posibles multas.

El organismo explicó que estas medidas buscan prevenir evasión fiscal y lavado de dinero , asegurando que todas las transacciones tengan respaldo legal.

La única billetera virtual que ARCA no puede controlar

ARCA tiene acceso a la información de todas las billeteras virtuales que operan en Argentina, excepto PayPal. Esta plataforma, con sede en Estados Unidos, no cuenta con convenio de intercambio de datos ni presencia física en el país , lo que impide un control directo.

Sin embargo, si se realizan transferencias desde PayPal hacia cuentas locales, el movimiento será detectado y deberá respetar los límites establecidos para evitar sanciones.