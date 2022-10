Carlos Castagneto de AFIP: los anticipos sobre importaciones, cambios en monotributo, Ganancias y Bienes Personales

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, defendió la puesta en marcha del dólar Qatar y aseguró que es necesario revisar el monotributo. El sucesor de Mercedes Marcó del Pont es presidente de Kolina, el espacio de Alicia Kichner y fue arquero profesional en Gimnasia, San Lorenzo y en el exterior.

El Gobierno analiza la suba de los pisos de Ganancias y Bienes Personales y busca bajar la evasión al 31% , mientras se pone en marcha el nuevo sistema de control de importaciones . En diálogo con El Cronista, Castagneto detalló los próximos pasos del organismo.



Más controles de AFIP y Aduana por la salida de dólares: intiman por cuentas en el exterior, triangulación y cautelares



No sólo divisas: el dólar soja también empujó fuerte a la recaudación tributaria



¿Esperan que se frene la salida de dólares por turismo con el dólar Qatar?

La medida del dólar se genera para tener más producción y empleo. Sólo el 7% de los que gastan con tarjeta de crédito en el exterior gastan más de u$s 300 , que son los que pagan la percepción de bienes personales ahora. La restricción a la compra de dólares empezó en 2019 sólo después de que las personas humanas adquirieron u$s 21.800 millones. Entre 2016 y 2019 se gastaron u$s 62.600 millones, más de lo que fue el préstamo del FMI.

Carlos Castagneto, el titular de AFIP, preside el espacio Kolina de Alicia Kirchner

¿Se aplica para el total de lo gastado?

Para ese 7% queda el tipo de cambio de Banco Nación más impuesto país que es un 30%. Más lo que tenía antes de percepción que era un 45 y se le agrega una 25% de percepción. Si gastas u$s 300 va todo con ese tipo de cambio, no es que a partir de u$s 301 se cobra sobre el u$s 1. En el caso de los bienes suntuarios, se aplica el impuesto PAIS en el momento de la compra.

¿Es para pasar el Mundial?

Esto no viene sólo por el Mundial de Qatar. Llegó para quedarse porque lo que queremos es incrementar las reservas . Es necesario para poder cumplir con las metas presupuestarias y tener políticas activas en salud, educación, desarrollo social y apoyo a las empresas.

Dólar Qatar: la crítica del FMI al ritmo de devaluación y la condición para desdoblar



Revalúo inmobiliario, Bienes Personales y menos exenciones a empresas: la discusión por impuestos con el FMI



¿Cuánto más se puede llegar a recaudar con esta medida?

No tenemos una estimación. Más que la recaudación es el impacto para concientizar a la gente de la importancia de tener reservas y dólares para la producción y el empleo.

cambios en el monotributo

Desde el Evita, Emilio Pérsico propuso un monotributo gratuito como para empezar a registrar, ¿se habló con el equipo económico?

Quizás lo habló con Economía. Conmigo no, pero hay un Monotributo Social donde las cargas las cubre el Estado y tiene un montón de beneficios. Cuando hay un plan social, el 100% lo cubre el Estado. Y después, al tener una actividad propia, el Estado cubre el 50% del monotributo. De todas formas, hay que estudiar muy bien el tema del monotributo en general porque hoy hay un aporte muy inferior al que hace un trabajador registrado y se está desfinanciando al Estado.

El empleo que creció está más volcado el monotributismo...

Hay 8 millones de trabajadores en SIPA y 2 millones no SIPA, un millón de autónomos y 4,7 millones de monotributistas. Hay que desglosar el monotributista puro de quien puede tener una segunda actividad.

Hay que estudiar muy bien el tema del monotributo porque hoy genera un aporte muy inferior al de un trabajador registrado y se está desfinanciando al Estado



Los empresarios suelen plantear que crece el monotributo porque hace falta una reforma laboral....

Cuando escucho hablar del costo laboral, para mí es una frase instalada, excusas para no tener un trabajo registrado . Lo mismo pasa con la empleada de casa particulares: no es incompatible con los beneficios sociales, salvo con pensiones no contributivas. Y si no tenés a la persona registrada y tiene un accidente, ¿cuánto te sale?

Castagneto en su despacho en la AFIP, en diagonal a la Casa Rosada

Así como estuvo el aporte extraordinario de Ganancias, ¿hay alguna nueva evaluación sobre la rentabilidad de las empresas en medio de la discusión por los precios?

Nosotros estamos haciendo con una matriz de riesgo cruces en todas las actividades. Estamos detectando empresas que pagaban Ganancias y no tenían empleados registrados o empresas que tenían bienes en el exterior y no los tenían declarados. Ya estamos por finalizar el sistema digital para tener todo el país este satelital para ver qué no está declarado.

la negociación con el FMI

En la última revisión se pospuso el revalúo inmobiliario con el FMI, ¿por qué se demoró?

Hay un debate con respecto a bienes personales, pero la valuación fiscal de los inmuebles. El Fondo pedía que se actualizaran los valores fiscales de todas las propiedades pero lo tienen que hacer las provincias y lo estamos haciendo así, con convenios.

Hay un pedido para actualizar los pisos de Bienes Personales y también las escalas de Ganancias. ¿Está en estudio?

Se está estudiando todavía este cuál es el impacto fiscal que puede tener las distintas escalas siempre se actualiza por el Ripte (índice de salarios de Trabajo). La última vez hubo una excepción y una actualización distinta cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara de Diputados.

El Ripte quedó muy abajo de la inflación...

Estamos viendo qué parámetro tomar, pero depende de una decisión política. Lo que uno puede hacer es pasar información.

Se espera el intercambio automático de información con Estados Unidos, ¿puede haber movimientos para ocultar las cuentas?

Esperamos que se firme entre noviembre y diciembre y pueda estar operativo en 2023. Podés ocultar un activo pero también este puedo tener el corte de cómo estaba ahora y si después no lo tenés... es un punto a analizar. Ningún sistema es inteligente, la inteligencia es del análisis de los datos.

Carlos Castagneto fue arquero profesional. En la foto, con Maradona. Hoy juega al tenis cuando la agenda oficial lo permite

¿A cuánto llega la evasión?



Esperamos bajar del 38% del 2020 al 31% el año que viene la evasión de IVA . Y la presión tributaria del 23,95% de este año al 23,77%. En el área de trata laboral tenemos mapas de cosecha y de siembra durante todo el año y hemos detectado infinidad de casos de trata laboral. Hay personas trabajando en condiciones infrahumanas, familias, chicos que no van a la escuela. Es muy variable, según la temporada.

nuevo blanqueo y control a importaciones

En el Presupuesto se planteó un blanqueo para las empresas para importar bienes de capitales que recibió críticas. ¿Sigue adelante?

Está el incentivo a la construcción y también el incentivo a que las empresas declaren sus dólares y los apliquen a bienes de capital. En el Congreso algunos plantearon que se trate como ley aparte porque quieren achacarnos un blanqueo , después de que hicieron el blanqueo más grande de la historia.

Es un incentivo para empresas que operan en negro...

En algún momento nos tenemos que sacar la careta y reconocer que hay una economía informal y empezar a formalizar. Con los controles y también con algunas medidas tenemos que achicar la brecha con la economía informal.

Tenemos que reconocer que hay una economía informal y empezar a formalizar



La semana que viene se pone en marcha el SIRA. ¿Cómo va a operar el sistema para importaciones?

El circuito prácticamente es el mismo, con intervención de Aduana, Comercio, AFIP y el BCRA. Comercio tiene una intervención muy activa pero lo hemos trabajado mucho con el Banco Central. Vimos que había muchas SIMI anuladas y vueltas a presentar, y lo que queremos sacar son las cautelares. Vamos a tener una fórmula secreta con la capacidad económica financiera y los distintos cruces. Y tendremos una Cuenta Única y trazabilidad.

SIRA para importaciones: cómo será el plan para 'reorganizar' dólares hasta 2023



Importaciones: las 5 diferencias entre el nuevo sistema SIRA y el SIMI



En el mundo los tributos son autodeclarativos, después vos tenés que investigar. También hay que tener en cuenta en qué actividad están registrados. Y vamos a controlar a los despachantes de Aduana, porque a veces las empresas no tenían idea y eran los despachantes los que hacían las cosas mal.

asistencia social y salarios

Con la recaudación del dólar soja, se espera una recomposición para los sectores más vulnerables. ¿Está en camino?

Nosotros recaudamos si lo ponemos a disposición del Gobierno. Nosotros no legislamos. En este caso, la recaudación tiene una afectación específica y se espera la decisión política. Hay que mantener una ecuación de mejora de los salarios para tener mejor consumo. También es necesaria la responsabilidad social empresarial.